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«Панатинаикос» — «Днепр-1»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 августа 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Панатинаикос» — «Днепр-1» 1 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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«Панатинаикос».
Фото Getty Images

1 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» примет на своем поле украинский «Днепр-1». Игра пройдет в Афинах на арене «Апостолос Николаидис» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Обслужит встречу рефери из Германии Бастиан Данкерт. Первая завершилась со счетом 3:1 в пользу греков.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
01 авг, 20:30. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
Днепр-1

В ответном матче они также идут фаворитами. На победу «Панатинаикоса» в основное время в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.63, вероятность этого исхода — примерно 61%. Ничья доступна за 4.18 (23%), успех «Днепра» — за 5.38 (16%).

Ставка в 1000 рублей на вице-чемпиона Украины в случае его выигрыша принесет выплату в 5380 рублей.

Условие «победа «Днепра» или ничья» оценено котировкой 2.32. Также можете подстраховать гостей с форой (+1) гол за 1.80.

Считаете, что команды снова сыграют результативно? Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.04.

Кстати, «обе забьют» и ТБ 2.5, как в первой игре, можно взять за 2.13. При этом отдельно гол «Днепра» котируется за 1.59.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • победа «Панатинаикоса» 2:0 — за 6.75;

  • 1:0 — за 7.00;

  • ничья 1:1 — за 7.40.

Килиан Мбаппе. «ПСЖ» велел Мбаппе к 31 июля определиться со своим будущим. Кажется, конец трансферной саги близок

Прогноз и ставка на матч «Панатинаикос» — «Днепр-1»

«Днепр» очень ярко провел прошлый сезон в чемпионате Украины, уступив только «Шахтеру». В 30 матчах команда Александра Кучера забила 61 мяч — более двух за игру, немного уступив все тому же донецкому клубу. Да и в товарищеских играх «Днепр» играл достаточно результативно, отличившись в каждой из пяти проведенных.

Нельзя сказать, что «Панатинаикос» проповедует такой же агрессивный футбол, как украинцы, но дома греки обязаны сыграть в атаку. Тем более запас в два мяча после первого матча есть, а значит, опасаться особо нечего.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.86.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
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5.08 17:30
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 - : -
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Локомотив

 2
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Михаил Игнатов

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 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

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