«Панатинаикос» — «Днепр-1»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 августа 2023 года
1 августа в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» примет на своем поле украинский «Днепр-1». Игра пройдет в Афинах на арене «Апостолос Николаидис» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Обслужит встречу рефери из Германии Бастиан Данкерт. Первая завершилась со счетом 3:1 в пользу греков.
В ответном матче они также идут фаворитами. На победу «Панатинаикоса» в основное время в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.63, вероятность этого исхода — примерно 61%. Ничья доступна за 4.18 (23%), успех «Днепра» — за 5.38 (16%).
Ставка в 1000 рублей на вице-чемпиона Украины в случае его выигрыша принесет выплату в 5380 рублей.
Условие «победа «Днепра» или ничья» оценено котировкой 2.32. Также можете подстраховать гостей с форой (+1) гол за 1.80.
Считаете, что команды снова сыграют результативно? Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.04.
Кстати, «обе забьют» и ТБ 2.5, как в первой игре, можно взять за 2.13. При этом отдельно гол «Днепра» котируется за 1.59.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Панатинаикос» — «Днепр-1»
«Днепр» очень ярко провел прошлый сезон в чемпионате Украины, уступив только «Шахтеру». В 30 матчах команда Александра Кучера забила 61 мяч — более двух за игру, немного уступив все тому же донецкому клубу. Да и в товарищеских играх «Днепр» играл достаточно результативно, отличившись в каждой из пяти проведенных.
Нельзя сказать, что «Панатинаикос» проповедует такой же агрессивный футбол, как украинцы, но дома греки обязаны сыграть в атаку. Тем более запас в два мяча после первого матча есть, а значит, опасаться особо нечего.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0