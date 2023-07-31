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«Спартак» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 31 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Балтика» 31 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press

31 июля московский «Спартак» в заключительном матче второго тура РПЛ сыграет с «Балтикой». Встреча состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Обслужит игру арбитр Павел Кукуян. Посмотреть матч в режиме реального времени можно с 19.00 мск на телеканале «Матч ТВ».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
31 июл, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Балтика

«Спартак» является фаворитом встречи, по версии букмекерской компании Olimpbet. Победа московского клуба оценена в 1.46, вероятность этого результата — примерно 68%. Триумф «Балтики» доступен за 7.22 (12%), ничья — за 5.02 (20%).

Ставка в 1000 рублей на то, что команды поделят очки, в случае равенства принесет чуть больше 5000 рублей.

Вариант Х2 идет за 2.91. Правда, в первом круге «Балтика» не сумела ничего противопоставить даже «Сочи».

Также можете подстраховать «Балтику» с форой (+1.5) мяча за 1.71. Если же считаете, что «Спартак» победит с разницей минимум в два гола, оформите Ф1(-1.5) за 2.19.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, а ТМ 2.5 — за 2.23.

Кто откроет счет, по вашему мнению? «Спартак» — 1.39, «Балтика» — 3.40, никто — 10.5.

Эксперты убеждены, что красно-белые забьют сопернику минимум два гола. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.56, ИТМ1 (1.5) — 2.46.

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Результативный удар в исполнении игрока «Балтики» предложен за 1.62, а условие «обе забьют» — за 1.84.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Спартака» за 6.94.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
0
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Максим Кресси — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Вашингтон 31 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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ЦСКА

 2 1 0
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