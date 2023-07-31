«Спартак» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 31 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
31 июля московский «Спартак» в заключительном матче второго тура РПЛ сыграет с «Балтикой». Встреча состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Обслужит игру арбитр Павел Кукуян. Посмотреть матч в режиме реального времени можно с 19.00 мск на телеканале «Матч ТВ».
«Спартак» является фаворитом встречи, по версии букмекерской компании Olimpbet. Победа московского клуба оценена в 1.46, вероятность этого результата — примерно 68%. Триумф «Балтики» доступен за 7.22 (12%), ничья — за 5.02 (20%).
Ставка в 1000 рублей на то, что команды поделят очки, в случае равенства принесет чуть больше 5000 рублей.
Вариант Х2 идет за 2.91. Правда, в первом круге «Балтика» не сумела ничего противопоставить даже «Сочи».
Также можете подстраховать «Балтику» с форой (+1.5) мяча за 1.71. Если же считаете, что «Спартак» победит с разницей минимум в два гола, оформите Ф1(-1.5) за 2.19.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, а ТМ 2.5 — за 2.23.
Кто откроет счет, по вашему мнению? «Спартак» — 1.39, «Балтика» — 3.40, никто — 10.5.
Эксперты убеждены, что красно-белые забьют сопернику минимум два гола. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.56, ИТМ1 (1.5) — 2.46.
Результативный удар в исполнении игрока «Балтики» предложен за 1.62, а условие «обе забьют» — за 1.84.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Спартака» за 6.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0