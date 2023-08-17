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БАТЭ — «Шериф»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 17 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы БАТЭ — «Шериф» 17 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Шерифа» в первом матче против БАТЭ.
Фото Официальный сайт «Шерифа»

17 августа БАТЭ и «Шериф» столкнутся в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Первая встреча закончилась разгромной победой коллектива из Молдавии (5:1). Предстоящая игра пройдет в Венгрии на стадионе «Вароши» и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тамаш Богнар. В России легально не покажут этот поединок.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 21:00. Varosi Stadion (Мезекевешд)
БАТЭ
Шериф

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — фавориты и ответного противостояния: поставить на их успех в основное время можно за 1.85, это около 53% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 4.10 (23%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).

Ставка в 1000 рублей на желто-черных при благоприятном результате принесет 1850 рублей.

Проход команды из Борисова в следующий раунд можно взять за фантастические 19.75, на «Шериф» подобные ставки не принимаются.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты предстоящего матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.80;

• победа гостей 1:0 и 2:1 — за 8.00;

• 2:0 — за 8.75.

Букмекеры ожидают результативную встречу: тотал больше 2.5 гола дали за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 1.71, обратный вариант оценен в 2.13.

&laquo;Шериф&raquo;. В первой встрече «осы» ужалили БАТЭ пять раз. Сколько голов оформит «Шериф» в ответке?

Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Шериф»

Желто-черные практически обеспечили выход в следующий раунд: даже для перехода в овертайм белорусам необходима победа с разницей в четыре мяча. При этом матчи БАТЭ в квалификации еврокубков этого сезона получились очень яркими: до «Шерифа» команда из Борисова отлетела от «Ариса» в отборе ЛЧ с общим счетом 5:11, после чего выдала яркий поединок с молдаванами (1:5). Тенденция на результативные встречи желто-синих в еврокубках вряд ли прервется.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.77.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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 - : -
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