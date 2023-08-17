БАТЭ — «Шериф»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 17 августа 2023 года
17 августа БАТЭ и «Шериф» столкнутся в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Первая встреча закончилась разгромной победой коллектива из Молдавии (5:1). Предстоящая игра пройдет в Венгрии на стадионе «Вароши» и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тамаш Богнар. В России легально не покажут этот поединок.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — фавориты и ответного противостояния: поставить на их успех в основное время можно за 1.85, это около 53% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 4.10 (23%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 3.90 (24%).
Ставка в 1000 рублей на желто-черных при благоприятном результате принесет 1850 рублей.
Проход команды из Борисова в следующий раунд можно взять за фантастические 19.75, на «Шериф» подобные ставки не принимаются.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты предстоящего матча выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.80;
• победа гостей 1:0 и 2:1 — за 8.00;
• 2:0 — за 8.75.
Букмекеры ожидают результативную встречу: тотал больше 2.5 гола дали за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.
Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 1.71, обратный вариант оценен в 2.13.
Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Шериф»
Желто-черные практически обеспечили выход в следующий раунд: даже для перехода в овертайм белорусам необходима победа с разницей в четыре мяча. При этом матчи БАТЭ в квалификации еврокубков этого сезона получились очень яркими: до «Шерифа» команда из Борисова отлетела от «Ариса» в отборе ЛЧ с общим счетом 5:11, после чего выдала яркий поединок с молдаванами (1:5). Тенденция на результативные встречи желто-синих в еврокубках вряд ли прервется.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 гола за 1.77.
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0