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30 апреля, 23:15

Александр Шевченко — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Мадрид 1 мая 2023 года

Прогноз на матч ATP Мадрид Александр Шевченко — Даниил Медведев 1 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

1 мая в третьем круге «мастерса» в Мадриде состоится российское дерби: первая ракетка страны Даниил Медведев сыграет с четвертой — Александром Шевченко. Встреча начнется в 12.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Ранее теннисисты между собой не играли.

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Букмекерская компания ФОНБЕТ считает Медведева безоговорочным фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14, что приблизительно 87% вероятности исхода. Успех Шевченко доступен за 5.70 (13%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его триумфа принесет выплату в 5700 рублей.

Шевченко выиграл четыре последних матча со счетом 2:0. На его победу хотя бы в одной партии в предстоящей встрече котировка — 2.40.

Также можете рассмотреть успех Александра с форой (+5.5) гейма за 1.65. Или поставьте на триумф Медведева с гандикапом (-5.5) за 2.10.

На выигрыш Даниила 2:0 по сетам котировка — 1.53, на 2:0 в пользу Шевченко — 9.15.

Три сета в матче идут за 2.90, два — за 1.35.

Игроки &laquo;Вердера&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Герты&raquo;. «Герта» и «Вердер» забили шесть голов на двоих. Но клиенту ФОНБЕТ хватило трех, чтобы выиграть почти 10 миллионов рублей

Прогноз и ставка на матч Александр Шевченко — Даниил Медведев

Шевченко проводит лучший турнир в жизни: прошел в квалификации очень приличного аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (брата Франсиско Черундоло), а в основе был сильнее американца Вольфа и чеха Лехечки. Всех соперников он одолел в двух сетах.

Хочется верить, что Александр вышел на качественно новый уровень, но матч против де Минаура в Барселоне (0:6, 1:6) показал, что 22-летнему теннисисту еще нужно очень серьезно прибавлять.

Медведев не любит грунт, но быстрое мадридское покрытие подходит для него больше, чем другие песочные корты. Здесь Даниил может использовать свой фирменный стиль и плоские удары, которые более-менее работают.

Шевченко нужно готовиться к затяжным розыгрышам и физически изнуряющему матчу, допускать как можно меньше ошибок. Но он проводит первые матчи на высочайшем уровне и уже зашел так далеко, чего от него не ожидали. Следующая станция конечная.

Рекомендуемая ставка: успех Медведева с форой (-4.5) гейма за 1.72.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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