Александр Шевченко — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Мадрид 1 мая 2023 года
1 мая в третьем круге «мастерса» в Мадриде состоится российское дерби: первая ракетка страны Даниил Медведев сыграет с четвертой — Александром Шевченко. Встреча начнется в 12.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Ранее теннисисты между собой не играли.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает Медведева безоговорочным фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14, что приблизительно 87% вероятности исхода. Успех Шевченко доступен за 5.70 (13%).
Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его триумфа принесет выплату в 5700 рублей.
Шевченко выиграл четыре последних матча со счетом 2:0. На его победу хотя бы в одной партии в предстоящей встрече котировка — 2.40.
Также можете рассмотреть успех Александра с форой (+5.5) гейма за 1.65. Или поставьте на триумф Медведева с гандикапом (-5.5) за 2.10.
На выигрыш Даниила 2:0 по сетам котировка — 1.53, на 2:0 в пользу Шевченко — 9.15.
Три сета в матче идут за 2.90, два — за 1.35.
Прогноз и ставка на матч Александр Шевченко — Даниил Медведев
Шевченко проводит лучший турнир в жизни: прошел в квалификации очень приличного аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (брата Франсиско Черундоло), а в основе был сильнее американца Вольфа и чеха Лехечки. Всех соперников он одолел в двух сетах.
Хочется верить, что Александр вышел на качественно новый уровень, но матч против де Минаура в Барселоне (0:6, 1:6) показал, что 22-летнему теннисисту еще нужно очень серьезно прибавлять.
Медведев не любит грунт, но быстрое мадридское покрытие подходит для него больше, чем другие песочные корты. Здесь Даниил может использовать свой фирменный стиль и плоские удары, которые более-менее работают.
Шевченко нужно готовиться к затяжным розыгрышам и физически изнуряющему матчу, допускать как можно меньше ошибок. Но он проводит первые матчи на высочайшем уровне и уже зашел так далеко, чего от него не ожидали. Следующая станция конечная.
Рекомендуемая ставка: успех Медведева с форой (-4.5) гейма за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5