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«Наполи» — «Салернитана»: где смотреть матч серии А 30 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Салернитана» 30 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press

30 апреля «Наполи» примет «Салернитану» в 32-м туре чемпионата Италии. Матч, который может принести скудетто неаполитанцам, состоится на стадионе имени Диего Марадоны. Арбитр Маттео Марченаро даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 15.55 мск.

Италия. Серия А. 32-й тур
30 апр, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:1
Салернитана

Букмекеры уверены в успехе «Наполи». На триумф парней Лучано Спаллетти предложен коэффициент 1.24, что соответствует 79% вероятности результата. Ничья доступна за 6.60 (14%), триумф гостей — за огромные 13.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную викторию «гранатовых» принесет доход в 13 000 рублей, если «адзурри» внезапно уступит.

Букмекеры верят в множество результативных ударов. На тотал больше 2.5 гола представлена котировка 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.43.

«Салернитана» выдала беспроигрышную серию из восьми поединков, не уступив даже «Милану» (1:1) и «Интеру» (1:1). Продление белой полосы «гранатовых» оценено в 4.37.

Команда Паулу Соузы только что закончила серию из пяти результативных ничьих. Обмен голами предложен за 2.25, обратный рынок — за 1.65.

У «Наполи» лучшая защита в Италии — лишь 21 пропущенный мяч. Плюс «партенопейцы» отыграли на ноль в четырех из шести предыдущих встреч чемпионата. Сухарь хозяев идет за 1.76.

Мохамед Салах (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: Салах и Гакпо погнут хлипкие «шпоры» и заберут у Кейна место в еврокубках

Больше всего шансов отличиться — у лучшего бомбардира серии А Виктора Осимхена (21). На точный выстрел форварда можно поставить за 1.60.

Самый вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев. Букмекеры дали на него котировку 5.93.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Салернитана
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«Интер» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 30 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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Филипе Силва Малком

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Спартак

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Краснодар

 10
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Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

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Локомотив

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