«Наполи» — «Салернитана»: где смотреть матч серии А 30 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
30 апреля «Наполи» примет «Салернитану» в 32-м туре чемпионата Италии. Матч, который может принести скудетто неаполитанцам, состоится на стадионе имени Диего Марадоны. Арбитр Маттео Марченаро даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 15.55 мск.
Букмекеры уверены в успехе «Наполи». На триумф парней Лучано Спаллетти предложен коэффициент 1.24, что соответствует 79% вероятности результата. Ничья доступна за 6.60 (14%), триумф гостей — за огромные 13.0 (7%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационную викторию «гранатовых» принесет доход в 13 000 рублей, если «адзурри» внезапно уступит.
Букмекеры верят в множество результативных ударов. На тотал больше 2.5 гола представлена котировка 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.43.
«Салернитана» выдала беспроигрышную серию из восьми поединков, не уступив даже «Милану» (1:1) и «Интеру» (1:1). Продление белой полосы «гранатовых» оценено в 4.37.
Команда Паулу Соузы только что закончила серию из пяти результативных ничьих. Обмен голами предложен за 2.25, обратный рынок — за 1.65.
У «Наполи» лучшая защита в Италии — лишь 21 пропущенный мяч. Плюс «партенопейцы» отыграли на ноль в четырех из шести предыдущих встреч чемпионата. Сухарь хозяев идет за 1.76.
Больше всего шансов отличиться — у лучшего бомбардира серии А Виктора Осимхена (21). На точный выстрел форварда можно поставить за 1.60.
Самый вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев. Букмекеры дали на него котировку 5.93.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5