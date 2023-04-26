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Сегодня, 20:15

«Герта» и «Вердер» забили шесть голов на двоих. Но клиенту ФОНБЕТ хватило трех, чтобы выиграть почти 10 миллионов рублей

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Игроки «Вердера» празднуют гол в ворота «Герты».
Фото Global Look Press
Он сделал достаточно очевидный выбор.

В прошедшие выходные в чемпионате Германии состоялись матчи 29-го тура. Самыми результативными стали встречи в Бохуме и в Берлине, где было забито по шесть мячей: «Бохум» проиграл «Вольфсбургу» со счетом 1:5, а «Вердер» одолел «Герту» — 4:2. Именно второй матч привлек внимание клиента ФОНБЕТ, который рискнул 5 000 000 рублей и поставил их на тотал больше 2.5 мяча. Это условие было оценено букмекерской компанией коэффициентом 1.98. В результате выигрыш счастливчика составил 9 900 000 рублей.

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Выбор игрока не был случайным — в какой-то степени его можно даже назвать очевидным. «Верх» прошел в семи предыдущих матчах с участием «Вердера», а «Герта» перед этим туром пропустила пять мячей от замыкавшего таблицу «Шальке» (2:5). Плюс ко всему в трех из четырех предыдущих очных встреч команды забивали даже более трех голов.

Гарри Кейн (&laquo;Тоттенхэм&raquo;). «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Кейн не спасет «шпор» от дьявольской прожарки

Интуиция и статистика не только не обманули автора ставки, но и почти не заставили его нервничать. «Вердер» открыл счет уже на шестой минуте усилиями нападающего Марвина Дукша. А спустя 21 минуту он оформил дубль и довел число голов в сезоне до десяти. Первый тайм так и закончился 2:0, но количество голевых моментов намекало — команды на этом не остановятся. Так и случилось: не истек даже час игры, а на табло красовались 3:0 — все тот же Дукш оформил хет-трик. После этого команды забили еще трижды, но автора ставки это уже не волновало, ведь он удвоил ставку в 5 000 000 рублей и стал обладателем 9 900 000.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вердер
ФК Герта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
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Владимир Писарский

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 14
П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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