«Герта» и «Вердер» забили шесть голов на двоих. Но клиенту ФОНБЕТ хватило трех, чтобы выиграть почти 10 миллионов рублей

Он сделал достаточно очевидный выбор.

В прошедшие выходные в чемпионате Германии состоялись матчи 29-го тура. Самыми результативными стали встречи в Бохуме и в Берлине, где было забито по шесть мячей: «Бохум» проиграл «Вольфсбургу» со счетом 1:5, а «Вердер» одолел «Герту» — 4:2. Именно второй матч привлек внимание клиента ФОНБЕТ, который рискнул 5 000 000 рублей и поставил их на тотал больше 2.5 мяча. Это условие было оценено букмекерской компанией коэффициентом 1.98. В результате выигрыш счастливчика составил 9 900 000 рублей.

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Выбор игрока не был случайным — в какой-то степени его можно даже назвать очевидным. «Верх» прошел в семи предыдущих матчах с участием «Вердера», а «Герта» перед этим туром пропустила пять мячей от замыкавшего таблицу «Шальке» (2:5). Плюс ко всему в трех из четырех предыдущих очных встреч команды забивали даже более трех голов.

Интуиция и статистика не только не обманули автора ставки, но и почти не заставили его нервничать. «Вердер» открыл счет уже на шестой минуте усилиями нападающего Марвина Дукша. А спустя 21 минуту он оформил дубль и довел число голов в сезоне до десяти. Первый тайм так и закончился 2:0, но количество голевых моментов намекало — команды на этом не остановятся. Так и случилось: не истек даже час игры, а на табло красовались 3:0 — все тот же Дукш оформил хет-трик. После этого команды забили еще трижды, но автора ставки это уже не волновало, ведь он удвоил ставку в 5 000 000 рублей и стал обладателем 9 900 000.