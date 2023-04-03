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«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

«Ак Барс» — «Авангард»: прямая трансляция матча плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

3 апреля «Ак Барс» и «Авангард» проведут второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой казанцев в овертайме (3:2). Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, она стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.06, это примерно 47% вероятности. Успех «ястребов» доступен за 3.45 (27%), ничья идет за чуть большие 3.65 (26%).

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Команды встретятся уже в восьмой раз в этом сезоне: до финала «Востока» шесть раз сталкивались в рамках регулярного чемпионата. Казанцы в сумме оформили пять побед, но «Авангард» лишь два раза уступил в основное время. Поставить на очередное непоражение «ястребов» в основное время можно за 1.74.

Рынок на успех хозяев с учетом овертайма предложен с коэффициентом 1.59, на выигрыш гостей — за 2.34.

Проход «Ак Барса» в финал всего плей-офф доступен за 1.41, триумф «Авангарда» — за 2.89. В прошлом сезоне ни одна из команд не дошла даже до финала конференции.

Игроки &laquo;Авангарда&raquo;. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.10. Основное время первой встречи закончилось со счетом 2:2. А во всех семи играх этого сезона соперники лишь однажды забросили на двоих пять голов.

Поставить на наличие овертайма можно за 3.65, команды не справлялись в основное время в четырех из семи матчей текущего сезона. Вариант «овертайма не будет» доступен за 1.28.

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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Спартак

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