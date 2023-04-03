3 апреля «Ак Барс» и «Авангард» проведут второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть-Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Первая встреча закончилась победой казанцев в овертайме (3:2). Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, она стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.06, это примерно 47% вероятности. Успех «ястребов» доступен за 3.45 (27%), ничья идет за чуть большие 3.65 (26%).

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Команды встретятся уже в восьмой раз в этом сезоне: до финала «Востока» шесть раз сталкивались в рамках регулярного чемпионата. Казанцы в сумме оформили пять побед, но «Авангард» лишь два раза уступил в основное время. Поставить на очередное непоражение «ястребов» в основное время можно за 1.74.

Рынок на успех хозяев с учетом овертайма предложен с коэффициентом 1.59, на выигрыш гостей — за 2.34.

Проход «Ак Барса» в финал всего плей-офф доступен за 1.41, триумф «Авангарда» — за 2.89. В прошлом сезоне ни одна из команд не дошла даже до финала конференции.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.10. Основное время первой встречи закончилось со счетом 2:2. А во всех семи играх этого сезона соперники лишь однажды забросили на двоих пять голов.

Поставить на наличие овертайма можно за 3.65, команды не справлялись в основное время в четырех из семи матчей текущего сезона. Вариант «овертайма не будет» доступен за 1.28.