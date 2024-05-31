Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:00

Андрей Рублев — Маттео Арнальди: последний матч россиянина перед встречей с топами

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Андрей Рублев — Маттео Арнальди 31 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

31 мая в одном из матчей третьего круга «Ролан Гаррос» Андрей Рублев сыграет с Маттео Арнальди. Встреча россиянина и итальянца начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 1-0 в пользу второй ракетки РФ.

Винисиус, Карло Анчелотти и&nbsp;Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Боруссия» придумала хитрый ход при подготовке к финалу ЛЧ. Но у «Реала» есть свои козыри

На победу Рублева в предстоящем матче в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.24, что примерно 81% вероятности исхода. Триумф Арнальди котируется за 4.10 (19%).

Эксперты убеждены, что Андрей выиграет минимум с разницей в шесть геймов: Ф1(-5.5) идет за 1.72, Ф2(+5.5) — за 2.09.

Высока вероятность, что соперники разыграют примерно 36 геймов. ТМ 36.5, как и ТБ 36.5, оценен в 1.90.

Три сета в матче предложено взять за 1.98, четыре — за 2.90, пять — за 4.30.

Если Рублев допустит четыре и более двойные ошибки, сыграет пари за 1.82. Если меньше трех — 1.89.

Душан Анджелкович (&laquo;Акрон&raquo;). «Урал» сдался после первого матча. В ответной игре «Акрон» проводит «шмелей» в первую лигу

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Маттео Арнальди

Рублев здорово выглядит в Париже: в двух матчах с Даниэлем и Мартинесом проиграл один сет. Причем испанца он одолел очень уверенно — отдал 10 геймов. Далее Андрей встретится с Арнальди, которого обыграл менее года назад в Вене. Правда, на харде.

Итальянец — неуступчивый парень, но весьма нестабильный. На грунте в этом сезоне у него нет ни одной победы над топ-теннисистами. Не справится он и с Рублевым, который играет агрессивнее и убедительнее. Скорее всего, Андрей сделает последний шаг к встрече с Циципасом (если тот пройдет Чжана) в четвертом круге. И затратит меньше 37.5 гейма.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 37.5 за 2.21.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Теннис
Прогнозы на спорт
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
0
Читайте также
Reuters сообщило об отказе КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FONBET учредил номинацию «Территория спорта» на премии HR-бренд от HeadHunter
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости