Прогноз и ставка на полуфинал FONBET Кубка России «Урал» — «Спартак» 4 апреля 2023 года

У екатеринбуржцев есть отличный шанс пробиться в финал Пути РПЛ.

4 апреля московский «Спартак» в ответном матче полуфинала FONBET Кубка России встретится с «Уралом». Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.55 мск. Обслужит поединок арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.

Коэффициенты букмекеров на полуфинал FONBET Кубка России «Урал» — «Спартак» 4 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 43% вероятности. Ничья доступна за 3.20 (30%), успех «Урала» идет за 3.45 (27%).

Екатеринбуржцы не проиграли красно-белым в двух матчах подряд. Уверены в продолжении этой серии? Тогда возьмите 1Х за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

Только в одном из пяти последних поединков команды не забили друг другу. Обмен голами идет за 1.72, обратный рынок — за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет в основное время — 1:1. Поставить на этот исход можно за 7.00.

Аналитики верят в победу «Спартака» в противостоянии. На выход красно-белых в финал предложена котировка 1.68. На «Урал» дали 2.18.

«Урал» — «Спартак»: прогноз и анализ полуфинала FONBET Кубка России 4 апреля 2023 года

«Урал» чудовищно начал сезон-2022/23, проиграв шесть из семи первых туров. В августе клуб возглавил Виктор Гончаренко, и ситуация постепенно выправилась. С конца сентября по начало марта екатеринбуржцы не проиграли в 14 матчах РПЛ и FONBET Кубка России подряд.

Белорусский тренер выстроил одну из самых строгих оборонительных линий во второй половине таблицы РПЛ — меньше, чем «Урал» (33), с 8-го по 16-е место пропустили только «Крылья Советов» (32).

Беспроигрышная серия лопнула во встрече против «Динамо» (0:1) 18 марта, но клуб Гончаренко все равно уверенно идет на 10-й строчке в шести очках от зоны стыков. В FONBET Кубке России «Урал» проиграл лишь один раз на групповом этапе — ЦСКА (1:2). Зато разобрался с «Сочи», «Торпедо» и «Ростовом». В первом матче против «Спартака» уральцы отыгрались с 0:1: на гол Квинси Промеса ответил Юрий Железнов.

«Спартак» — одна из лучших команд чемпионата России в этом сезоне: больше красно-белых (45 мячей) забивает лишь «Зенит» (56). Команда Гильермо Абаскаля идет на третьем месте и борется за вторую строчку с «Ростовом», отставая всего на один балл. А Промес делит первое место в гонке бомбардиров с Малкомом (по 16 голов). Правда, в последнем поединке с «Ахматом» он получил травму и в кубковой встрече не сыграет.

В FONBET Кубке России «Спартак» тоже проиграл лишь однажды — «Крыльям» на групповом этапе (1:2). Но спокойно переиграл «Факел», «Зенит» и «Локомотив».

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

«Урал» при Гончаренко набрал великолепный ход и не проиграл в 16 из 18 последних матчей. В шести из восьми недавних встреч екатеринбуржцы забили. А в двух предыдущих схватках со «Спартаком» утащили ничью.

Москвичи не уступили «Уралу» в девяти поединках подряд и забили в восьми из них. Но при этом клуб угодил в яму и не выиграл в трех последних матчах. А еще потерял всех лидеров атаки: Квинси Промес, Александр Соболев и Шамар Николсон вылетели из-за травм и дисквалификаций. Это может стать шансом екатеринбуржцев зацепиться за очередную ничью или даже прорваться в финал.

Рекомендуемая ставка: победа «Урала» или ничья за 1.65.