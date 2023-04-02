«Урал» — «Спартак»: Промес, Соболев и Николсон оставили красно-белых на растерзание Гончаренко
4 апреля московский «Спартак» в ответном матче полуфинала FONBET Кубка России встретится с «Уралом». Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.55 мск. Обслужит поединок арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.
Коэффициенты букмекеров на полуфинал FONBET Кубка России «Урал» — «Спартак» 4 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 43% вероятности. Ничья доступна за 3.20 (30%), успех «Урала» идет за 3.45 (27%).
Екатеринбуржцы не проиграли красно-белым в двух матчах подряд. Уверены в продолжении этой серии? Тогда возьмите 1Х за 1.65.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.
Только в одном из пяти последних поединков команды не забили друг другу. Обмен голами идет за 1.72, обратный рынок — за 2.12.
Наиболее вероятный точный счет в основное время — 1:1. Поставить на этот исход можно за 7.00.
Аналитики верят в победу «Спартака» в противостоянии. На выход красно-белых в финал предложена котировка 1.68. На «Урал» дали 2.18.
«Урал» — «Спартак»: прогноз и анализ полуфинала FONBET Кубка России 4 апреля 2023 года
«Урал» чудовищно начал сезон-2022/23, проиграв шесть из семи первых туров. В августе клуб возглавил Виктор Гончаренко, и ситуация постепенно выправилась. С конца сентября по начало марта екатеринбуржцы не проиграли в 14 матчах РПЛ и FONBET Кубка России подряд.
Белорусский тренер выстроил одну из самых строгих оборонительных линий во второй половине таблицы РПЛ — меньше, чем «Урал» (33), с 8-го по 16-е место пропустили только «Крылья Советов» (32).
Беспроигрышная серия лопнула во встрече против «Динамо» (0:1) 18 марта, но клуб Гончаренко все равно уверенно идет на 10-й строчке в шести очках от зоны стыков. В FONBET Кубке России «Урал» проиграл лишь один раз на групповом этапе — ЦСКА (1:2). Зато разобрался с «Сочи», «Торпедо» и «Ростовом». В первом матче против «Спартака» уральцы отыгрались с 0:1: на гол Квинси Промеса ответил Юрий Железнов.
«Спартак» — одна из лучших команд чемпионата России в этом сезоне: больше красно-белых (45 мячей) забивает лишь «Зенит» (56). Команда Гильермо Абаскаля идет на третьем месте и борется за вторую строчку с «Ростовом», отставая всего на один балл. А Промес делит первое место в гонке бомбардиров с Малкомом (по 16 голов). Правда, в последнем поединке с «Ахматом» он получил травму и в кубковой встрече не сыграет.
В FONBET Кубке России «Спартак» тоже проиграл лишь однажды — «Крыльям» на групповом этапе (1:2). Но спокойно переиграл «Факел», «Зенит» и «Локомотив».
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»
«Урал» при Гончаренко набрал великолепный ход и не проиграл в 16 из 18 последних матчей. В шести из восьми недавних встреч екатеринбуржцы забили. А в двух предыдущих схватках со «Спартаком» утащили ничью.
Москвичи не уступили «Уралу» в девяти поединках подряд и забили в восьми из них. Но при этом клуб угодил в яму и не выиграл в трех последних матчах. А еще потерял всех лидеров атаки: Квинси Промес, Александр Соболев и Шамар Николсон вылетели из-за травм и дисквалификаций. Это может стать шансом екатеринбуржцев зацепиться за очередную ничью или даже прорваться в финал.
Рекомендуемая ставка: победа «Урала» или ничья за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 2
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4