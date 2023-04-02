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«Урал» — «Спартак»: Промес, Соболев и Николсон оставили красно-белых на растерзание Гончаренко

Прогноз и ставка на полуфинал FONBET Кубка России «Урал» — «Спартак» 4 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press
У екатеринбуржцев есть отличный шанс пробиться в финал Пути РПЛ.

4 апреля московский «Спартак» в ответном матче полуфинала FONBET Кубка России встретится с «Уралом». Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.55 мск. Обслужит поединок арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
04 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

Коэффициенты букмекеров на полуфинал FONBET Кубка России «Урал» — «Спартак» 4 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 43% вероятности. Ничья доступна за 3.20 (30%), успех «Урала» идет за 3.45 (27%).

Екатеринбуржцы не проиграли красно-белым в двух матчах подряд. Уверены в продолжении этой серии? Тогда возьмите 1Х за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

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Только в одном из пяти последних поединков команды не забили друг другу. Обмен голами идет за 1.72, обратный рынок — за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет в основное время — 1:1. Поставить на этот исход можно за 7.00.

Аналитики верят в победу «Спартака» в противостоянии. На выход красно-белых в финал предложена котировка 1.68. На «Урал» дали 2.18.

«Урал» — «Спартак»: прогноз и анализ полуфинала FONBET Кубка России 4 апреля 2023 года

«Урал» чудовищно начал сезон-2022/23, проиграв шесть из семи первых туров. В августе клуб возглавил Виктор Гончаренко, и ситуация постепенно выправилась. С конца сентября по начало марта екатеринбуржцы не проиграли в 14 матчах РПЛ и FONBET Кубка России подряд.

Белорусский тренер выстроил одну из самых строгих оборонительных линий во второй половине таблицы РПЛ — меньше, чем «Урал» (33), с 8-го по 16-е место пропустили только «Крылья Советов» (32).

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Беспроигрышная серия лопнула во встрече против «Динамо» (0:1) 18 марта, но клуб Гончаренко все равно уверенно идет на 10-й строчке в шести очках от зоны стыков. В FONBET Кубке России «Урал» проиграл лишь один раз на групповом этапе — ЦСКА (1:2). Зато разобрался с «Сочи», «Торпедо» и «Ростовом». В первом матче против «Спартака» уральцы отыгрались с 0:1: на гол Квинси Промеса ответил Юрий Железнов.

«Спартак» — одна из лучших команд чемпионата России в этом сезоне: больше красно-белых (45 мячей) забивает лишь «Зенит» (56). Команда Гильермо Абаскаля идет на третьем месте и борется за вторую строчку с «Ростовом», отставая всего на один балл. А Промес делит первое место в гонке бомбардиров с Малкомом (по 16 голов). Правда, в последнем поединке с «Ахматом» он получил травму и в кубковой встрече не сыграет.

В FONBET Кубке России «Спартак» тоже проиграл лишь однажды — «Крыльям» на групповом этапе (1:2). Но спокойно переиграл «Факел», «Зенит» и «Локомотив».

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

«Урал» при Гончаренко набрал великолепный ход и не проиграл в 16 из 18 последних матчей. В шести из восьми недавних встреч екатеринбуржцы забили. А в двух предыдущих схватках со «Спартаком» утащили ничью.

Москвичи не уступили «Уралу» в девяти поединках подряд и забили в восьми из них. Но при этом клуб угодил в яму и не выиграл в трех последних матчах. А еще потерял всех лидеров атаки: Квинси Промес, Александр Соболев и Шамар Николсон вылетели из-за травм и дисквалификаций. Это может стать шансом екатеринбуржцев зацепиться за очередную ничью или даже прорваться в финал.

Рекомендуемая ставка: победа «Урала» или ничья за 1.65.

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Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 2
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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