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Сегодня, 17:16

Комментатор Орлов раскритиковал бывшего владельца «Спартака» Федуна

Алина Савинова
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в московском клубе. Журналист раскритиковал функционера за решения, принятые им во время управления красно-белыми.

Федун ушел из «Спартака» в августе 2022 года. Он руководил клубом на протяжении 18 лет, за которые команда выиграла три титула — золото РПЛ (2016/17), национальные Кубок (2022) и Суперкубок (2017).

«Образец граблей — это Федун. 18 лет руководил «Спартаком», потратили бешеные деньги — особенно на агентов, которые поставляли неизвестно кого и чего. И за 18 лет 17 главных тренеров! Это насмешка над профессией», — сказал Орлов в подкасте на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

За время правления Федуна в «Спартаке» на должности главного тренера работали такие специалисты, как Дмитрий Аленичев, Валерий Карпин, Унаи Эмери, Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп и другие.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Леонид Федун
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«Сочи» объявил об уходе полузащитника Юсупова
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Максим Глушенков

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