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Павел Котов — Янник Синнер: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2024 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Павел Котов — Янник Синнер 31 мая 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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31 мая российский теннисист Павел Котов в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет с одним из фаворитов турнира итальянцем Янником Синнером. Теннисисты встретятся во второй раз, счет противостояния — 1-0 в пользу второго номера рейтинга ATP. Игра начнется не ранее 14.30 по московскому времени, в РФ легально она показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе итальянца. На Синнера можно поставить с коэффициентом 1.03, вероятность этого результата — громадные 97%. Успех Котова котируется за 12.0 (3%).

Триумф россиянина даже в одной партии предложен за нескромные 2.77. Минимум в двух — 6.15.

На то, что Котов не уступит с разницей более 10 геймов, коэффициент — 1.64. Если же произойдет наоборот, сыграет ставка за 2.17.

Тотал больше 28.5 гейма идет в линии за 1.69, ТМ 28.5 — за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу Синнера за 1.36.

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Прогноз и ставка на матч Павел Котов — Янник Синнер

Котов провел два классных матча в Париже, но затратил очень много сил — против Норри и Вавринки отбегал на корте восемь часов. Для сравнения, Синнеру для выхода в третий раунд понадобилось 4.5 часа. Учитывая этот факт и то, что итальянец, конечно, сильнее россиянина, матч вряд ли сложится в пользу Павла.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера и ТМ 29.5 за 1.83.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Ролан Гаррос
Павел Котов
Янник Синнер
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Андрей Рублев — Маттео Арнальди: последний матч россиянина перед встречей с топами
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

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Виктор Александров

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