«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года
3 апреля «Ак Барс» и «Авангард» проведут второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, она стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.06, это примерно 47% вероятности. Успех «ястребов» доступен за 3.45 (27%), ничья идет за чуть большие 3.65 (26%).
Ждете, что противостояние лучших команд «Востока» второй раз подряд затянется в овертайм? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3650 рублей.
Команды встретятся уже в восьмой раз в этом сезоне: до финала «Востока» шесть раз сталкивались в рамках регулярного чемпионата. Казанцы в сумме оформили пять побед, но «Авангард» лишь два раза уступил в основное время. Поставить на очередное непоражение «ястребов» в основное время можно за 1.74.
Выбрать успех хозяев с учетом овертайма можно с коэффициентом 1.59, этот рынок на гостей предложен за 2.34.
Проход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина доступен за 1.41, триумф «Авангарда» — за 2.89.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.10. Основное время первой встречи закончилось со счетом 2:2.
Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»
«Ак Барс» в текущем сезоне уверенно выступает против «Авангарда»: команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла у омичей в пяти из семи матчей с учетом регулярки. Причем казанцы уступили в первых двух встречах сезона, а к предстоящей игре оформили пять побед подряд. При этом встречи соперников нередко заканчивались в овертайме — четыре раза.
Рекомендуемая ставка: победа хозяев в матче за 1.59.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 2
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4