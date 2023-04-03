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«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Авангарда».
Фото Телеграм-канал «Авангарда», Telegram

3 апреля «Ак Барс» и «Авангард» проведут второй матч финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра пройдет в Казани на льду «Татнефть Арены», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, она стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.06, это примерно 47% вероятности. Успех «ястребов» доступен за 3.45 (27%), ничья идет за чуть большие 3.65 (26%).

Ждете, что противостояние лучших команд «Востока» второй раз подряд затянется в овертайм? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3650 рублей.

Команды встретятся уже в восьмой раз в этом сезоне: до финала «Востока» шесть раз сталкивались в рамках регулярного чемпионата. Казанцы в сумме оформили пять побед, но «Авангард» лишь два раза уступил в основное время. Поставить на очередное непоражение «ястребов» в основное время можно за 1.74.

Выбрать успех хозяев с учетом овертайма можно с коэффициентом 1.59, этот рынок на гостей предложен за 2.34.

Проход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина доступен за 1.41, триумф «Авангарда» — за 2.89.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.10. Основное время первой встречи закончилось со счетом 2:2.

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард»

«Ак Барс» в текущем сезоне уверенно выступает против «Авангарда»: команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла у омичей в пяти из семи матчей с учетом регулярки. Причем казанцы уступили в первых двух встречах сезона, а к предстоящей игре оформили пять побед подряд. При этом встречи соперников нередко заканчивались в овертайме — четыре раза.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев в матче за 1.59.

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«Наполи» — «Милан»: где смотреть матч серии А 2 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 2
2.04 19:00
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Владимир Писарский

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Эдуард Сперцян

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