Семак заявил, что готов помочь Сафонову с адаптацией в «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Семак во время карьеры футболиста выступал за «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.

«Что касается Матвея, я за него рад. Конечно, если чем-то могу помочь, в том, что касается бытовых вопросов, с кем-то познакомить из друзей, чтобы было проще адаптироваться, то, конечно, я готов.

Будем переживать и следить за ним. Думаю, у него все есть для того, чтобы играть. Очень талантливый игрок, который заслужил интерес такого клуба», – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина появилась в мае. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро,

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них – на ноль) и пропустил 208 голов.