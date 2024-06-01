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«Акрон» — «Урал»: этой весной екатеринбуржцы ни разу не выиграли на выезде

Прогноз на переходный матч РПЛ «Акрон» — «Урал» 1 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Урал» — «Акрон».
Фото Официальная страница ФК «Акрон» ВКонтакте, Соцсети

1 июня «Акрон» и «Урал» сыграют в ответном стыковом поединке за место в РПЛ. Он пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный судья — Владислав Безбородов. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начнут прямой эфир с 14.50 мск. В первой встрече екатеринбуржцы проиграли дома (0:2).

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
Урал

Аналитики букмекеров склоняются к победе «Акрона»: это событие предложили за 2.55, что составляет примерно 36% вероятности. Успех «Урала» идет за 2.85 (35%). Котировка на ничью — 3.40 (29%).

Триумф команды Заура Тедеева с форой (0) доступен за 1.80. Эта же опция на екатеринбуржцев ждет вас за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79. «Обе забьют» представили за 1.75, коэффициент на обратный вариант — 2.07.

В первой встрече тольяттинцы выиграли всухую (2:0). Рынок на то, что красно-черные снова не пропустят, оценили в 3.02.

Винисиус, Карло Анчелотти и&nbsp;Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Боруссия» придумала хитрый ход при подготовке к финалу ЛЧ. Но у «Реала» есть свои козыри

Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Урал»

В первой игре после зимней паузы команда Заура Тедеева уступила «Родине» (0:2) на своем поле. Но в шести следующих домашних поединках добыла пять побед и ничью. Наименее зрелищной получилась встреча с «Ленинградцем» — соперники закончили с нулями на табло. Зато в остальных пяти случаях «Акрон» забил от двух мячей и больше. Тольяттинцы в шаге от первого в истории выхода в РПЛ и точно не станут отсиживаться у своих ворот — трибуны будут гнать их вперед с особенной силой.

Екатеринбуржцы уступили дома всухую (0:2) и вряд ли способны на камбэк. За весь чемпионат оранжево-черные выиграли в гостях лишь дважды — оба успеха случились еще в августе. С тех пор неудачная серия достигла 13 матчей — восемь из них завершились поражениями. Попытка встряхнуть раздевалку внезапным увольнением Виктора Гончаренко тоже вызывает вопросы.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.94.

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ФК Акрон
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Краснодар

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Константин Тюкавин

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 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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