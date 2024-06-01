«Акрон» — «Урал»: этой весной екатеринбуржцы ни разу не выиграли на выезде
1 июня «Акрон» и «Урал» сыграют в ответном стыковом поединке за место в РПЛ. Он пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный судья — Владислав Безбородов. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начнут прямой эфир с 14.50 мск. В первой встрече екатеринбуржцы проиграли дома (0:2).
Аналитики букмекеров склоняются к победе «Акрона»: это событие предложили за 2.55, что составляет примерно 36% вероятности. Успех «Урала» идет за 2.85 (35%). Котировка на ничью — 3.40 (29%).
Триумф команды Заура Тедеева с форой (0) доступен за 1.80. Эта же опция на екатеринбуржцев ждет вас за 2.00.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79. «Обе забьют» представили за 1.75, коэффициент на обратный вариант — 2.07.
В первой встрече тольяттинцы выиграли всухую (2:0). Рынок на то, что красно-черные снова не пропустят, оценили в 3.02.
Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Урал»
В первой игре после зимней паузы команда Заура Тедеева уступила «Родине» (0:2) на своем поле. Но в шести следующих домашних поединках добыла пять побед и ничью. Наименее зрелищной получилась встреча с «Ленинградцем» — соперники закончили с нулями на табло. Зато в остальных пяти случаях «Акрон» забил от двух мячей и больше. Тольяттинцы в шаге от первого в истории выхода в РПЛ и точно не станут отсиживаться у своих ворот — трибуны будут гнать их вперед с особенной силой.
Екатеринбуржцы уступили дома всухую (0:2) и вряд ли способны на камбэк. За весь чемпионат оранжево-черные выиграли в гостях лишь дважды — оба успеха случились еще в августе. С тех пор неудачная серия достигла 13 матчей — восемь из них завершились поражениями. Попытка встряхнуть раздевалку внезапным увольнением Виктора Гончаренко тоже вызывает вопросы.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.94.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4