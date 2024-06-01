1 июня «Акрон» и «Урал» сыграют в ответном стыковом поединке за место в РПЛ. Он пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный судья — Владислав Безбородов. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начнут прямой эфир с 14.50 мск. В первой встрече екатеринбуржцы проиграли дома (0:2).

Аналитики букмекеров склоняются к победе «Акрона»: это событие предложили за 2.55, что составляет примерно 36% вероятности. Успех «Урала» идет за 2.85 (35%). Котировка на ничью — 3.40 (29%).

Триумф команды Заура Тедеева с форой (0) доступен за 1.80. Эта же опция на екатеринбуржцев ждет вас за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79. «Обе забьют» представили за 1.75, коэффициент на обратный вариант — 2.07.

В первой встрече тольяттинцы выиграли всухую (2:0). Рынок на то, что красно-черные снова не пропустят, оценили в 3.02.

Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Урал»

В первой игре после зимней паузы команда Заура Тедеева уступила «Родине» (0:2) на своем поле. Но в шести следующих домашних поединках добыла пять побед и ничью. Наименее зрелищной получилась встреча с «Ленинградцем» — соперники закончили с нулями на табло. Зато в остальных пяти случаях «Акрон» забил от двух мячей и больше. Тольяттинцы в шаге от первого в истории выхода в РПЛ и точно не станут отсиживаться у своих ворот — трибуны будут гнать их вперед с особенной силой.

Екатеринбуржцы уступили дома всухую (0:2) и вряд ли способны на камбэк. За весь чемпионат оранжево-черные выиграли в гостях лишь дважды — оба успеха случились еще в августе. С тех пор неудачная серия достигла 13 матчей — восемь из них завершились поражениями. Попытка встряхнуть раздевалку внезапным увольнением Виктора Гончаренко тоже вызывает вопросы.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.94.