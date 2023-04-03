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«Миннесота» — «Вегас»: прогноз на матч НХЛ 4 апреля 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Вегас» 4 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Вегаса».
Фото Global Look Press

4 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся топ-клубы Западной конференции — лидирующий «Вегас Голден Найтс» и идущая четвертой «Миннесота Уайлд». Игра пройдет на арене «Эксел Энерджи-центр» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России не показывают заокеанскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно за 2.23, это примерно 43% вероятности. Успех «Вегаса» доступен с котировкой 2.75 (35%), ничья идет за 4.20 (22%).

Команды встречались 2 апреля — «Голден Найтс» разгромили соперника 4:1. Ждете еще одну победу команды Брюса Кэссиди? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей при благоприятном исходе принесет 2750 рублей.

Оппоненты сойдутся в третий раз в сезоне: два предыдущих матча «Вегас» выиграл с общим счетом 9:2. Поставить на то, что «Миннесота» в предстоящей встрече хотя бы не уступит в основное время, можно за 1.45.

Рынок на успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.74, на победу гостей — в 2.08. В последнее время статистика личных встреч на стороне гостей: «Вегас» был сильнее в семи из предыдущих 10 встреч.

Аналитики ждут яркого матча: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.70, ТМ 5.5. — за 2.14.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Вегас»

«Уайлд» — удобный соперник для гостей, которые обыграли «Миннесоту» в семи из последних 10 встреч. Причем каждый раз — в основное время. В текущем сезоне «Голден Найтс» дважды без больших проблем разгромили соперника — 4:1 и 5:1. Один триумф команда Брюса Кэссиди оформила как раз на льду соперника, где состоится предстоящий матч. К тому же в этом сезоне «Вегас» в принципе выглядит очень мощно: лидирует на «Западе» и уже обеспечил выход в плей-офф.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.12.

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«Ак Барс» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 3 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
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10.04 17:00
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Спартак

 16
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Локомотив

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