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Сегодня, 11:10

Дзюба опубликовал видео после ухода из «Локомотива»: «Впереди новая глава»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал прощальное видео в связи с уходом из команды.

В видео попала нарезка действий 35-летнего нападающего за команду. В ролике играет песня исполнителя Мераба Амзоева «Были бы крылья».

«Спасибо всем, кто рядом и вместе до конца. Впереди новая глава...» — подписал видео Дзюба.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://t.me/dzyubaartem22/156
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

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ЦСКА

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