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Сегодня, 09:14

Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев покинул свой пост, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

«Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами», — говорится в заявлении.

Сообщается, что федерация примет решение о новом главном тренере сборной на следующей неделе.

46-летний специалист возглавлял национальную команду с апреля 2022 года. Под его руководством сборная Казахстана провела 21 матч, одержала 11 побед, 1 раз сыграла вничью и уступила в 9 встречах.

С апреля этого года Адиев совмещал пост в сборной с работой главным тренером «Ахмата». Грозненцы финишировали на десятом месте в РПЛ.

Источник: https://kff.kz/ru/news/25850
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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