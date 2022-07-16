«Ахмат» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 16 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Для «Спартака» новый сезон РПЛ стартует в Грозном — 16 июля красно-белые проведут матч с «Ахматом». Игру первого тура примет «Ахмат Арена», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Посмотреть футбол в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 19.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет ярко выраженного фаворита. На победу «Спартака» коэффициент 2.65, это примерно 38% вероятности исхода. Успех «Ахмата» можно оформить за 2.60 (39%), ничья доступна за 3.60 (23%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 3600 рублей и чистую прибыль в 2600 рублей.
В прошлом сезоне «Спартак» не терял очки в играх против «Ахмата», поэтому ставка на то, что москвичи не проиграют, будет вполне оправдана. Коэффициент — 1.53.
В межсезонье москвичи во всех матчах пробили «верх» по голам, пусть и не всегда своими усилиями. На ТБ 2.5 котировка 1.86, на ТМ 2.5 — 2.00.
Также достаточно высока вероятность увидеть голы от каждой команды — вариант «обе забьют» доступен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.
Отличные коэффициенты на голы лидеров атаки «Спартака» Александра Соболева и Квинси Промеса: результативный удар первого доступен за 3.20, забитый мяч вторым — за 3.85.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:
успех «Спартака» с тем же счетом — 8.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 4
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
|
|
Бактиер Зайнутдинов
ЦСКА
|1
|0
|1