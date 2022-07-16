Для «Спартака» новый сезон РПЛ стартует в Грозном — 16 июля красно-белые проведут матч с «Ахматом». Игру первого тура примет «Ахмат Арена», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Посмотреть футбол в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет ярко выраженного фаворита. На победу «Спартака» коэффициент 2.65, это примерно 38% вероятности исхода. Успех «Ахмата» можно оформить за 2.60 (39%), ничья доступна за 3.60 (23%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 3600 рублей и чистую прибыль в 2600 рублей.

В прошлом сезоне «Спартак» не терял очки в играх против «Ахмата», поэтому ставка на то, что москвичи не проиграют, будет вполне оправдана. Коэффициент — 1.53.

В межсезонье москвичи во всех матчах пробили «верх» по голам, пусть и не всегда своими усилиями. На ТБ 2.5 котировка 1.86, на ТМ 2.5 — 2.00.

Также достаточно высока вероятность увидеть голы от каждой команды — вариант «обе забьют» доступен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Отличные коэффициенты на голы лидеров атаки «Спартака» Александра Соболева и Квинси Промеса: результативный удар первого доступен за 3.20, забитый мяч вторым — за 3.85.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.50;

победа «Ахмата» 1:0 — за 8.80;

успех «Спартака» с тем же счетом — 8.90.