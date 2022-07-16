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Сегодня, 19:15

«Ахмат» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 16 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 16 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Спартак».
Фото Global Look Press

Для «Спартака» новый сезон РПЛ стартует в Грозном — 16 июля красно-белые проведут матч с «Ахматом». Игру первого тура примет «Ахмат Арена», стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Посмотреть футбол в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет ярко выраженного фаворита. На победу «Спартака» коэффициент 2.65, это примерно 38% вероятности исхода. Успех «Ахмата» можно оформить за 2.60 (39%), ничья доступна за 3.60 (23%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выплату в 3600 рублей и чистую прибыль в 2600 рублей.

В прошлом сезоне «Спартак» не терял очки в играх против «Ахмата», поэтому ставка на то, что москвичи не проиграют, будет вполне оправдана. Коэффициент — 1.53.

В межсезонье москвичи во всех матчах пробили «верх» по голам, пусть и не всегда своими усилиями. На ТБ 2.5 котировка 1.86, на ТМ 2.5 — 2.00.

Также достаточно высока вероятность увидеть голы от каждой команды — вариант «обе забьют» доступен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Отличные коэффициенты на голы лидеров атаки «Спартака» Александра Соболева и Квинси Промеса: результативный удар первого доступен за 3.20, забитый мяч вторым — за 3.85.

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Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.50;

  • победа «Ахмата» 1:0 — за 8.80;

успех «Спартака» с тем же счетом — 8.90.

Футбол
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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«Ахмат» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 16 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
4
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
7
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
8
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
9
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
Бактиер Зайнутдинов

Бактиер Зайнутдинов

ЦСКА

 1 0 1
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