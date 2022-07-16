16 июля в первом туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Ахмат». Игра начнется в 20.00 по московскому времени в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определили фаворита этой встречи. Коэффициент на красно-белых — 2.65, это примерно 38% вероятности. У «Ахмата» шансы слегка выше — 2.60 (39%), ничью можно взять за 3.60 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ахмата» выплата в случае его успеха составит 2600 рублей.

Если считаете, что «Спартак» не проиграет, поставьте на это за 1.53.

Матч ожидается равный, так что лучше подстраховать ставку. Сделать это можно, используя фору — например, Ф1(0) за 1.92 или Ф2(0) за 1.94.

«Ахмат» лишь в трех из последних девяти матчей пробил «верх», зато «Спартак» делал это девять раз. Поставить на результативный матч можно за 1.86, на тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Грозненцы — одна из самых грубых команд РПЛ. Если верите, что не обойдется без фатальных нарушений, ставьте на пенальти за 2.35 или на удаление за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Спартак»

«Спартак» при Гильермо Абаскале пока загадочный объект — по матчу против «Зенита» какие-то выводы делать рано. К тому же красно-белые не смотрелись так уж беспомощно. Но и какой-то силой, которой легко поддастся «Ахмат», тоже не были. А грозненцы тем временем занимались делом — неплохо провели предсезонные матчи и подписали лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова. Наверняка Андрею Талалаеву этого хватит, чтобы удивить гостей. Правда, победить вряд ли удастся.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.60.