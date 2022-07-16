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«Ахмат» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 16 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 16 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Тренировка «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

16 июля в первом туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Ахмат». Игра начнется в 20.00 по московскому времени в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определили фаворита этой встречи. Коэффициент на красно-белых — 2.65, это примерно 38% вероятности. У «Ахмата» шансы слегка выше — 2.60 (39%), ничью можно взять за 3.60 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ахмата» выплата в случае его успеха составит 2600 рублей.

Если считаете, что «Спартак» не проиграет, поставьте на это за 1.53.

Матч ожидается равный, так что лучше подстраховать ставку. Сделать это можно, используя фору — например, Ф1(0) за 1.92 или Ф2(0) за 1.94.

«Ахмат» лишь в трех из последних девяти матчей пробил «верх», зато «Спартак» делал это девять раз. Поставить на результативный матч можно за 1.86, на тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Грозненцы — одна из самых грубых команд РПЛ. Если верите, что не обойдется без фатальных нарушений, ставьте на пенальти за 2.35 или на удаление за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.50.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Спартак»

«Спартак» при Гильермо Абаскале пока загадочный объект — по матчу против «Зенита» какие-то выводы делать рано. К тому же красно-белые не смотрелись так уж беспомощно. Но и какой-то силой, которой легко поддастся «Ахмат», тоже не были. А грозненцы тем временем занимались делом — неплохо провели предсезонные матчи и подписали лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова. Наверняка Андрею Талалаеву этого хватит, чтобы удивить гостей. Правда, победить вряд ли удастся.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.60.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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«Оренбург» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 16 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
4
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

Рамазан Гаджимурадов

Урал

 1 0 1
Бактиер Зайнутдинов

Бактиер Зайнутдинов

ЦСКА

 1 0 1
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