«Ахмат» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 16 июля 2022 года
16 июля в первом туре РПЛ сыграют «Спартак» и «Ахмат». Игра начнется в 20.00 по московскому времени в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определили фаворита этой встречи. Коэффициент на красно-белых — 2.65, это примерно 38% вероятности. У «Ахмата» шансы слегка выше — 2.60 (39%), ничью можно взять за 3.60 (23%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Ахмата» выплата в случае его успеха составит 2600 рублей.
Если считаете, что «Спартак» не проиграет, поставьте на это за 1.53.
Матч ожидается равный, так что лучше подстраховать ставку. Сделать это можно, используя фору — например, Ф1(0) за 1.92 или Ф2(0) за 1.94.
«Ахмат» лишь в трех из последних девяти матчей пробил «верх», зато «Спартак» делал это девять раз. Поставить на результативный матч можно за 1.86, на тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.
Грозненцы — одна из самых грубых команд РПЛ. Если верите, что не обойдется без фатальных нарушений, ставьте на пенальти за 2.35 или на удаление за 2.95.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Спартак»
«Спартак» при Гильермо Абаскале пока загадочный объект — по матчу против «Зенита» какие-то выводы делать рано. К тому же красно-белые не смотрелись так уж беспомощно. Но и какой-то силой, которой легко поддастся «Ахмат», тоже не были. А грозненцы тем временем занимались делом — неплохо провели предсезонные матчи и подписали лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова. Наверняка Андрею Талалаеву этого хватит, чтобы удивить гостей. Правда, победить вряд ли удастся.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Урал
|1
|0
|1
|
|
Бактиер Зайнутдинов
ЦСКА
|1
|0
|1