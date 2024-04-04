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Сегодня, 14:15

«Ахмат» — «Оренбург»: где смотреть матч Кубка России 4 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Ахмат» — «Оренбург» 4 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Ахмата» в матче с «Уралом».
Фото Официальный сайт «Ахмата».

4 апреля «Ахмат» и «Оренбург» определят полуфиналиста Кубка России на этапе Пути регионов. Игра 1/4 финала пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном", стартовый свисток арбитра Артема Чистякова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
04 апр, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

Аналитики букмекерской компании Winline оценили шансы хозяев более предпочтительными: успех «Ахмата» можно взять за 2.09, что составляет приблизительно 47% вероятности. Коэффициент на победу оренбуржцев — 3.48 (27%), ничья доступна с котировкой 3.66 (26%).

Рынок на непоражение подопечных Давида Деограсии предложен за 1.76.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство команды из Грозного:

• 1:1 — за 6.52;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.60.

Игроки &laquo;Оренбурга&raquo;. «Ахмат» — «Оренбург»: прогноз на матч Кубка России 4 апреля 2024 года

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95.

Вероятность обмена голами оценена в 1.67, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.21.

Также вы можете угадать, кто из соперников откроет счет в матче. Этот рынок на «Ахмат» доступен за 1.84, на «Оренбург» — за 2.45.

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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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