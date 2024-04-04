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«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз на матч Кубка России 4 апреля 2024 года

Прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Оренбург» 4 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Оренбурга».
Фото Официальный сайт «Оренбурга»

4 апреля «Ахмат» и «Оренбург» сойдутся в четвертьфинальном матче Кубка России Пути регионов. Игра пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Артем Чистяков. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
04 апр, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех грозненцев можно с коэффициентом 2.09, что примерно 47% вероятности. Выигрыш подопечных Давида Деограсии доступен с котировкой 3.48 (27%), ничья идет за чуть большие 3.66 (26%).

Рынок на непоражение «Оренбурга» предложен за 1.76.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «Ахмата» :

• 1:1 — за 6.52;

• 1:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.60.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.95.

Вероятность обмена голами оценена в 1.67, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.21.

Евгений Малкин (&laquo;Питтсбург Пингвинз&raquo;). «Вашингтон» и «Питтсбург» сойдутся в битве за плей-офф. Многое зависит от Овечкина и Малкина

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Оренбург»

У команд все в порядке с голами в Кубке России: обе промолчали лишь в двух из семи игр турнира. Личные встречи получились увлекательными и без этой статистики — «Ахмат» и «Оренбург» огорчили друг друга в 13 из 14 очных матчей (включая один товарищеский). После зимней паузы у соперников тоже нет проблем с тем, чтобы вскрыть оппонента, — не отличились по одному разу за четыре поединка.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.

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«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка России 3 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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Спартак

 16 1 5
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