Пока Неймар мечтает о «Сантосе», Малком и Митрович тянут «Аль-Хиляль» к титулу. Следующая жертва — «Аль-Халидж»
5 апреля «Аль-Халидж» примет «Аль-Хиляль» Малкома в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча состоится в Сейхате на стадионе имени принца Мохамеда бин Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Аль-Хиляль» фаворитом. На победу гостей выставлен коэффициент 1.23, вероятность этого исхода — приблизительно 54%. Успех «Аль-Халиджа» котируется за громадные 11.0 (22%), ничья идет за 6.60 (24%).
«Аль-Хиляль» обыграл соперников из Сейхата в 10 очных встречах подряд. Верите, что хозяева переломят тренд? Опцию 1Х предложили за 4.13.
Специалисты ожидают результативный матч. Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.68.
Коэффициент на обмен голами — 1.93. Обратный рынок доступен за 1.87.
Наиболее вероятный счет, по мнению экспертов Winline, — 2:0 в пользу гостей за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» — лидер чемпионата Саудовской Аравии. Команда Неймара и Малкома не уступила ни разу в этом сезоне и всего дважды за 26 туров сыграла вничью. Клуб забил больше всех в лиге и меньше всех пропустил.
В то же время «Аль-Халидж» идет лишь на девятом месте и в первой десятке отличился меньше всех и чаще других проигрывал. Кроме того, в распоряжении Педру Эмануэла нет звезд уровня Малкома, Митровича или Кулибали. Так что стоит ждать победы фаворита с крупным счетом — тем более восемь из 11 встреч «Аль-Хиляля» в 2024-м пробили «верх» по голам.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5