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Пока Неймар мечтает о «Сантосе», Малком и Митрович тянут «Аль-Хиляль» к титулу. Следующая жертва — «Аль-Халидж»

Прогноз на матч про-лиги «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль» 5 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Малком («Аль-Хиляль»).
Фото Getty Images

5 апреля «Аль-Халидж» примет «Аль-Хиляль» Малкома в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча состоится в Сейхате на стадионе имени принца Мохамеда бин Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 27-й тур
05 апр, 22:00. Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium (Сейхат)
Аль-Халидж
Аль-Хиляль

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Аль-Хиляль» фаворитом. На победу гостей выставлен коэффициент 1.23, вероятность этого исхода — приблизительно 54%. Успех «Аль-Халиджа» котируется за громадные 11.0 (22%), ничья идет за 6.60 (24%).

«Аль-Хиляль» обыграл соперников из Сейхата в 10 очных встречах подряд. Верите, что хозяева переломят тренд? Опцию 1Х предложили за 4.13.

Специалисты ожидают результативный матч. Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.68.

Коэффициент на обмен голами — 1.93. Обратный рынок доступен за 1.87.

Наиболее вероятный счет, по мнению экспертов Winline, — 2:0 в пользу гостей за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Аль-Халидж» — «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» — лидер чемпионата Саудовской Аравии. Команда Неймара и Малкома не уступила ни разу в этом сезоне и всего дважды за 26 туров сыграла вничью. Клуб забил больше всех в лиге и меньше всех пропустил.

В то же время «Аль-Халидж» идет лишь на девятом месте и в первой десятке отличился меньше всех и чаще других проигрывал. Кроме того, в распоряжении Педру Эмануэла нет звезд уровня Малкома, Митровича или Кулибали. Так что стоит ждать победы фаворита с крупным счетом — тем более восемь из 11 встреч «Аль-Хиляля» в 2024-м пробили «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.15.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Хиляль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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