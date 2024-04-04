«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2024 года
«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — одна из самых интригующих вывесок 31-го тура АПЛ. Игра между командами пройдет 4 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.15 по московскому времени. Главный арбитр — Джарред Джиллетт. В России легально не показывают английский чемпионат.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: поставить на лондонцев можно с коэффициентом 2.00, вероятность — приблизительно 49%. Победа «красных дьяволов» доступна с котировкой 3.35 (28%), «мирный» результат предложен за 4.10 (23%).
В первом круге манкунианцы оказались сильнее соперника (2:1). Рынок на непоражение «МЮ» и в предстоящей встрече идет за 1.84.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.60;
• 2:1 в пользу «Челси» — за 8.40;
• 2:2 — за 9.60.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 3.5 — за 1.85.
Рынок на обмен меткими выстрелами предложен за 1.35, опция «обе забьют — нет» дана за 3.04.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
Обе команды проводят слабый сезон: гости идут в АПЛ шестыми, хозяева — вообще 12-ми. Лондонцы выиграли только в одном из четырех недавних туров, а в последнем отвратительно выступили против «Бернли» — дома скатали ничью (2:2) с соперником, который с конца первого тайма был в меньшинстве. «МЮ» тоже не впечатляет стабильностью, но сейчас находится в неплохой форме — уступил всего дважды в прошлых 13 играх во всех турнирах. К тому же «красные дьяволы» выглядят лучше в личных противостояниях — лишь одно поражение в 10 предыдущих матчах во всех соревнованиях. Четыре из них — победные.
Рекомендуемая ставка: «МЮ» не проиграет" за 1.84.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5