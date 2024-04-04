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«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Коул Палмер («Челси»).
Фото Global Look Press

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — одна из самых интригующих вывесок 31-го тура АПЛ. Игра между командами пройдет 4 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.15 по московскому времени. Главный арбитр — Джарред Джиллетт. В России легально не показывают английский чемпионат.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
04 апр, 22:15. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ман. Юнайтед

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: поставить на лондонцев можно с коэффициентом 2.00, вероятность — приблизительно 49%. Победа «красных дьяволов» доступна с котировкой 3.35 (28%), «мирный» результат предложен за 4.10 (23%).

В первом круге манкунианцы оказались сильнее соперника (2:1). Рынок на непоражение «МЮ» и в предстоящей встрече идет за 1.84.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.60;

• 2:1 в пользу «Челси» — за 8.40;

• 2:2 — за 9.60.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 3.5 — за 1.85.

Рынок на обмен меткими выстрелами предложен за 1.35, опция «обе забьют — нет» дана за 3.04.

Харви Эллиотт с&nbsp;партнерами (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2024 года

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Обе команды проводят слабый сезон: гости идут в АПЛ шестыми, хозяева — вообще 12-ми. Лондонцы выиграли только в одном из четырех недавних туров, а в последнем отвратительно выступили против «Бернли» — дома скатали ничью (2:2) с соперником, который с конца первого тайма был в меньшинстве. «МЮ» тоже не впечатляет стабильностью, но сейчас находится в неплохой форме — уступил всего дважды в прошлых 13 играх во всех турнирах. К тому же «красные дьяволы» выглядят лучше в личных противостояниях — лишь одно поражение в 10 предыдущих матчах во всех соревнованиях. Четыре из них — победные.

Рекомендуемая ставка: «МЮ» не проиграет" за 1.84.

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«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 4 апреля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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