«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — одна из самых интригующих вывесок 31-го тура АПЛ. Игра между командами пройдет 4 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.15 по московскому времени. Главный арбитр — Джарред Джиллетт. В России легально не показывают английский чемпионат.

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: поставить на лондонцев можно с коэффициентом 2.00, вероятность — приблизительно 49%. Победа «красных дьяволов» доступна с котировкой 3.35 (28%), «мирный» результат предложен за 4.10 (23%).

В первом круге манкунианцы оказались сильнее соперника (2:1). Рынок на непоражение «МЮ» и в предстоящей встрече идет за 1.84.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.60;

• 2:1 в пользу «Челси» — за 8.40;

• 2:2 — за 9.60.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 3.5 — за 1.85.

Рынок на обмен меткими выстрелами предложен за 1.35, опция «обе забьют — нет» дана за 3.04.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Обе команды проводят слабый сезон: гости идут в АПЛ шестыми, хозяева — вообще 12-ми. Лондонцы выиграли только в одном из четырех недавних туров, а в последнем отвратительно выступили против «Бернли» — дома скатали ничью (2:2) с соперником, который с конца первого тайма был в меньшинстве. «МЮ» тоже не впечатляет стабильностью, но сейчас находится в неплохой форме — уступил всего дважды в прошлых 13 играх во всех турнирах. К тому же «красные дьяволы» выглядят лучше в личных противостояниях — лишь одно поражение в 10 предыдущих матчах во всех соревнованиях. Четыре из них — победные.

Рекомендуемая ставка: «МЮ» не проиграет" за 1.84.

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