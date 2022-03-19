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«Интер» — «Фиорентина»: прогноз на матч серии А 19 марта 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу «Интер» — «Фиорентина» 19 марта
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Артуро Видаль.
Фото Reuters

17 марта 2022 года «Фиорентина» отправится в гости к «Интеру» в 30-м туре серии А. Матч между ними пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало в 20.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Интера» можно за 1.51 — это порядка 64% вероятности. Триумф «Фиорентины» оценивается коэффициентом 6.20 (16%), а ничья доступна за 4.70 (20%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Фиорентины» можно выиграть 6 200 рублей в случае успеха Кокорина и Ко.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, например:

· Ф1(-1) идет за 1.79, а Ф2(+1) — за 2.10;

· Ф1(-1.5) идет за 2.30, а Ф2(+1.5) — за 1.62;

· Ф1(-2) идет за 3.40, а Ф2(+2) — за 1.32.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.63, а ТМ 2.5 — за 2.36.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.75. Обратный исход доступен за 2.08.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 7.60.

Италия. Серия А. 30-й тур
19 мар, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Фиорентина
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
серия А
0
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«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ 19 марта 2022
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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