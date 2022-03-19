«Интер» — «Фиорентина»: прогноз на матч серии А 19 марта 2022 года
17 марта 2022 года «Фиорентина» отправится в гости к «Интеру» в 30-м туре серии А. Матч между ними пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало в 20.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Интера» можно за 1.51 — это порядка 64% вероятности. Триумф «Фиорентины» оценивается коэффициентом 6.20 (16%), а ничья доступна за 4.70 (20%).
При ставке в 1 000 рублей на победу «Фиорентины» можно выиграть 6 200 рублей в случае успеха Кокорина и Ко.
Также вы можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, например:
· Ф1(-1) идет за 1.79, а Ф2(+1) — за 2.10;
· Ф1(-1.5) идет за 2.30, а Ф2(+1.5) — за 1.62;
· Ф1(-2) идет за 3.40, а Ф2(+2) — за 1.32.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.63, а ТМ 2.5 — за 2.36.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.75. Обратный исход доступен за 2.08.
Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 7.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7