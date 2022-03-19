Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу «Интер» — «Фиорентина» 19 марта

17 марта 2022 года «Фиорентина» отправится в гости к «Интеру» в 30-м туре серии А. Матч между ними пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало в 20.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Интера» можно за 1.51 — это порядка 64% вероятности. Триумф «Фиорентины» оценивается коэффициентом 6.20 (16%), а ничья доступна за 4.70 (20%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Фиорентины» можно выиграть 6 200 рублей в случае успеха Кокорина и Ко.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, например:

· Ф1(-1) идет за 1.79, а Ф2(+1) — за 2.10;

· Ф1(-1.5) идет за 2.30, а Ф2(+1.5) — за 1.62;

· Ф1(-2) идет за 3.40, а Ф2(+2) — за 1.32.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.63, а ТМ 2.5 — за 2.36.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.75. Обратный исход доступен за 2.08.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 7.60.