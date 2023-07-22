«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2023 года
22 июля в первом туре РПЛ «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», трансляция стартует в 19.55 мск. Отработает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Ахмат» небольшим фаворитом игры. Успех хозяев оценен котировкой 2.24, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.64 (25%), триумф «Крыльев Советов» — за 3.19 (31%).
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Условие «победа гостей или ничья» идет за 1.69. В прошлом сезоне самарцы оказались сильнее «Ахмата» на его поле.
Три и более мяча в предстоящей встрече предложено оформить за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.01.
Высока вероятность, что команды обменяются забитыми голами. Котировка — 1.69.
Ничья случалась хотя бы в одном тайме в трех последних матчах с участием этих соперников. На равенство в первой половине коэффициент — 2.26, во второй — 2.72.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Крылья Советов»
«Крылья» в прошлом сезоне кошмарно выступали на выезде: после зимнего перерыва выиграли всего один матч из девяти при шести поражениях. «Ахмат» же известен как довольно опасный домашний коллектив, у которого в Грозном всегда серьезная поддержка. Например, здесь в прошлом розыгрыше хозяева отобрали очки у «Спартака», «Зенита» и «Динамо».
Соскучившиеся по футболу местные болельщики придадут «Ахмату» эмоций и сил в ближайшем матче. Они станут одной из причин победы над «Крыльями».
Рекомендуемая ставка: победа «Ахмата» за 2.24.
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1
|Краснодар
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2
|Зенит
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3
|ЦСКА
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4
|Спартак
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|0-0
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5
|Ростов
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6
|Ахмат
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|0
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
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Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1