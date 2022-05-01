1 мая 2022 года «Ахмат» примет ЦСКА. Матч пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Встреча, которую обслужит арбитр Виталий Мешков, стартует в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55.

ЦСКА — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победу армейцев можно взять с коэффициентом 2.30, это около 43% вероятности. Успех грозненцев идет за 3.10 (32%), а самая высокая котировка на ничью — 3.60 (25%).

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«Ахмат» дома проявит характер? На то, что хозяева не проиграют, коэффициент 1.66.

Грозненцы очень много пропускают (10 мячей в последних пяти играх), а ЦСКА редко заканчивает матчи без гола. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.96, обратный вариант доступен за 1.90.

Аналитики считают, что у соперников неплохие шансы отличиться хотя бы по разу. Коэффициент на «обе забьют» — 1.78.

«Ахмат» занимает четвертое место в таблице самых грубых команд РПЛ (68 желтых и три красные карточки в 26 матчах). Поэтому обращаем внимание на возможное удаление в матче за 2.95.

Наиболее вероятный итоговый результат встречи — 1:1, коэффициент — 6.40.