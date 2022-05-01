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«Ахмат» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 1 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ахмат» — ЦСКА 1 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи (ЦСКА).
Фото Global Look Press

1 мая 2022 года «Ахмат» примет ЦСКА. Матч пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Встреча, которую обслужит арбитр Виталий Мешков, стартует в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

ЦСКА — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победу армейцев можно взять с коэффициентом 2.30, это около 43% вероятности. Успех грозненцев идет за 3.10 (32%), а самая высокая котировка на ничью — 3.60 (25%).

Москвичи нанесут сопернику четвертое подряд поражение в чемпионате? Ставка в 1000 рублей на победу ЦСКА принесет автору 2300 рублей.

«Ахмат» дома проявит характер? На то, что хозяева не проиграют, коэффициент 1.66.

Грозненцы очень много пропускают (10 мячей в последних пяти играх), а ЦСКА редко заканчивает матчи без гола. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.96, обратный вариант доступен за 1.90.

Аналитики считают, что у соперников неплохие шансы отличиться хотя бы по разу. Коэффициент на «обе забьют» — 1.78.

Александр Кержаков (&laquo;Нижний Новгород&raquo;). «Арсенал» — «Нижний Новгород»: команда Кержакова прижмет туляков ко дну таблицы?

«Ахмат» занимает четвертое место в таблице самых грубых команд РПЛ (68 желтых и три красные карточки в 26 матчах). Поэтому обращаем внимание на возможное удаление в матче за 2.95.

Наиболее вероятный итоговый результат встречи — 1:1, коэффициент — 6.40.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 1 мая 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
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Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
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