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«Арсенал» — «Нижний Новгород»: команда Кержакова прижмет туляков ко дну таблицы?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» 2 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков («Нижний Новгород»).
Фото Global Look Press
Хозяева в шаге от вылета в ФНЛ.

2 мая 2022 года в 27-м туре состоится битва аутсайдеров РПЛ: тульский «Арсенал» на стадионе «Арсенал» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск, прямую трансляцию на телеканале «Матч! Премьер» ждите в 18.55.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
02 мая, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Нижний Новгород

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» 2 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на успех «Арсенала» — 2.50, это около 39% вероятности. Победа «Нижнего Новгорода» идет чуть дороже — за 3.20 (30%). Ничья оценена в 3.10 (31%).

На игру представлена широкая линия результатов с форой.

• Ф1(-1.5) идет за 5.00, а Ф2(+1.5) — за 1.17;

• Ф1(+1.5) идет за 1.10, а Ф2(-1.5) — за 6.80.

В игре первого круга команды на двоих забили пять мячей («Арсенал» победил 3:2). Тотал больше 3.5 мяча на предстоящий матч предложен с коэффициентом 4.60, а ТМ 3.5 можно взять за 1.20.

Линия «обе забьют» оценена в 2.08, за 1.75 можно взять вариант «обе забьют — нет».

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«Арсенал» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 27-го тура РПЛ 2 мая 2022 года

Команда из Тулы — главный претендент на вылет из РПЛ. «Арсенал» ползет на последней строчке с отставанием в три очка от зоны стыковых игр. «Нижний» идет 12-м, но еще не уберегся от падения в ФНЛ. У команды Александра Кержакова одинаковое количество очков с «Химками» (по 28), которые катятся 13-ми в зоне переходных игр.

Туляки выступают очень слабо — после зимней паузы не выиграли ни одной встречи в РПЛ. Всего в последних девяти играх в чемпионате у них две ничьих и семь поражений. Поставить на то, что в этот раз «Арсенал» не проиграет, можно с коэффициентом 1.38.

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«Нижний Новгород» играет успешнее: за те же девять матчей проиграл всего три раза, добился двух побед и четырежды сыграл вничью. При этом команда Кержакова очень мало забивает: пять мячей за этот промежуток и пять матчей без голов. У «Арсенала» те же пять голов и шесть безрезультативных игр. А еще у туляков самая дырявая оборона лиги (52 пропущенных мяча), «Нижний Новгород» — 10-й с 36 пропущенными.

Туляки за четыре тура до финиша, кажется, смирились с вылетом. Команда Кержакова находится в лучшей форме и имеет хороший шанс немного оторваться от зоны переходных матчей.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Нижний Новгород»

«Нижний» ведет плотную борьбу за то, чтобы не оказаться в стыках: игра с последней командой лиги — отличная возможность набрать хотя бы очко. Для туляков же все решится в двух последних турах — в играх с соседствующими «Уралом» и Уфой".

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.57.

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РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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