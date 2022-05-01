«Арсенал» — «Нижний Новгород»: команда Кержакова прижмет туляков ко дну таблицы?
2 мая 2022 года в 27-м туре состоится битва аутсайдеров РПЛ: тульский «Арсенал» на стадионе «Арсенал» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск, прямую трансляцию на телеканале «Матч! Премьер» ждите в 18.55.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» 2 мая 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на успех «Арсенала» — 2.50, это около 39% вероятности. Победа «Нижнего Новгорода» идет чуть дороже — за 3.20 (30%). Ничья оценена в 3.10 (31%).
На игру представлена широкая линия результатов с форой.
• Ф1(-1.5) идет за 5.00, а Ф2(+1.5) — за 1.17;
• Ф1(+1.5) идет за 1.10, а Ф2(-1.5) — за 6.80.
В игре первого круга команды на двоих забили пять мячей («Арсенал» победил 3:2). Тотал больше 3.5 мяча на предстоящий матч предложен с коэффициентом 4.60, а ТМ 3.5 можно взять за 1.20.
Линия «обе забьют» оценена в 2.08, за 1.75 можно взять вариант «обе забьют — нет».
«Арсенал» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 27-го тура РПЛ 2 мая 2022 года
Команда из Тулы — главный претендент на вылет из РПЛ. «Арсенал» ползет на последней строчке с отставанием в три очка от зоны стыковых игр. «Нижний» идет 12-м, но еще не уберегся от падения в ФНЛ. У команды Александра Кержакова одинаковое количество очков с «Химками» (по 28), которые катятся 13-ми в зоне переходных игр.
Туляки выступают очень слабо — после зимней паузы не выиграли ни одной встречи в РПЛ. Всего в последних девяти играх в чемпионате у них две ничьих и семь поражений. Поставить на то, что в этот раз «Арсенал» не проиграет, можно с коэффициентом 1.38.
«Нижний Новгород» играет успешнее: за те же девять матчей проиграл всего три раза, добился двух побед и четырежды сыграл вничью. При этом команда Кержакова очень мало забивает: пять мячей за этот промежуток и пять матчей без голов. У «Арсенала» те же пять голов и шесть безрезультативных игр. А еще у туляков самая дырявая оборона лиги (52 пропущенных мяча), «Нижний Новгород» — 10-й с 36 пропущенными.
Туляки за четыре тура до финиша, кажется, смирились с вылетом. Команда Кержакова находится в лучшей форме и имеет хороший шанс немного оторваться от зоны переходных матчей.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Нижний Новгород»
«Нижний» ведет плотную борьбу за то, чтобы не оказаться в стыках: игра с последней командой лиги — отличная возможность набрать хотя бы очко. Для туляков же все решится в двух последних турах — в играх с соседствующими «Уралом» и Уфой".
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.57.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0