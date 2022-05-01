Прогноз и ставка на матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» 2 мая 2022 года

Хозяева в шаге от вылета в ФНЛ.

2 мая 2022 года в 27-м туре состоится битва аутсайдеров РПЛ: тульский «Арсенал» на стадионе «Арсенал» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск, прямую трансляцию на телеканале «Матч! Премьер» ждите в 18.55.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Нижний Новгород» 2 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на успех «Арсенала» — 2.50, это около 39% вероятности. Победа «Нижнего Новгорода» идет чуть дороже — за 3.20 (30%). Ничья оценена в 3.10 (31%).

На игру представлена широкая линия результатов с форой.

• Ф1(-1.5) идет за 5.00, а Ф2(+1.5) — за 1.17;

• Ф1(+1.5) идет за 1.10, а Ф2(-1.5) — за 6.80.

В игре первого круга команды на двоих забили пять мячей («Арсенал» победил 3:2). Тотал больше 3.5 мяча на предстоящий матч предложен с коэффициентом 4.60, а ТМ 3.5 можно взять за 1.20.

Линия «обе забьют» оценена в 2.08, за 1.75 можно взять вариант «обе забьют — нет».

«Арсенал» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 27-го тура РПЛ 2 мая 2022 года

Команда из Тулы — главный претендент на вылет из РПЛ. «Арсенал» ползет на последней строчке с отставанием в три очка от зоны стыковых игр. «Нижний» идет 12-м, но еще не уберегся от падения в ФНЛ. У команды Александра Кержакова одинаковое количество очков с «Химками» (по 28), которые катятся 13-ми в зоне переходных игр.

Туляки выступают очень слабо — после зимней паузы не выиграли ни одной встречи в РПЛ. Всего в последних девяти играх в чемпионате у них две ничьих и семь поражений. Поставить на то, что в этот раз «Арсенал» не проиграет, можно с коэффициентом 1.38.

«Нижний Новгород» играет успешнее: за те же девять матчей проиграл всего три раза, добился двух побед и четырежды сыграл вничью. При этом команда Кержакова очень мало забивает: пять мячей за этот промежуток и пять матчей без голов. У «Арсенала» те же пять голов и шесть безрезультативных игр. А еще у туляков самая дырявая оборона лиги (52 пропущенных мяча), «Нижний Новгород» — 10-й с 36 пропущенными.

Туляки за четыре тура до финиша, кажется, смирились с вылетом. Команда Кержакова находится в лучшей форме и имеет хороший шанс немного оторваться от зоны переходных матчей.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Нижний Новгород»

«Нижний» ведет плотную борьбу за то, чтобы не оказаться в стыках: игра с последней командой лиги — отличная возможность набрать хотя бы очко. Для туляков же все решится в двух последних турах — в играх с соседствующими «Уралом» и Уфой".

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.57.