1 мая 2022 года на Олимпийском стадионе состоится лондонское дерби: «Вест Хэм» сразится с «Арсеналом». Встреча 35-го тура начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Майк Дин.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает команду Микеля Артеты фаворитом встречи. Поставить на успех «Арсенала» можно за 1.76, вероятность — примерно 55%. Победа «Вест Хэма» оценена самым высоким коэффициентом — 4.60 (20%). Ничья идет за 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 4000 рублей.

В первом круге «Арсенал» легко справился с соседями — 2:0. Индивидуальный тотал канониров больше 1.5 гола оценен в 1.76, меньше можно взять за 2.06. «Вест Хэм» за последние три тура забил всего один мяч: его индивидуальный тотал больше 1.5 гола идет за 3.30, обратная ставка предложена с котировкой 1.34.

Общий тотал больше 1.5 мяча можно взять с коэффициентом 1.25, меньше — за 4.00.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.80. Обратный исход идет за 2.00.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — ничья 1:1. Поставить на него можно с коэффициентом 7.10.

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»

«Вест Хэм» выступает очень плохо: победил только трижды в последних семи играх АПЛ, а в полуфинале Лиги Европы дома уступил «Айнтрахту» (1:2). «Молотобойцы» в последний раз не пропустили в чемпионате в феврале. А «Арсенал» во второй половине сезона впечатляет: команда уже четвертая, в последних двух турах порвала «Челси» (4:2) и «МЮ» (3:1).

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 гола за 1.76.