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Сегодня, 15:15

«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 1 мая 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Арсенал» 1 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Александр Ляказетт и Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Global Look Press

1 мая 2022 года на Олимпийском стадионе состоится лондонское дерби: «Вест Хэм» сразится с «Арсеналом». Встреча 35-го тура начнется в 18.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Майк Дин.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
01 мая, 18:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Арсенал

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает команду Микеля Артеты фаворитом встречи. Поставить на успех «Арсенала» можно за 1.76, вероятность — примерно 55%. Победа «Вест Хэма» оценена самым высоким коэффициентом — 4.60 (20%). Ничья идет за 4.00 (25%).

Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 4000 рублей.

В первом круге «Арсенал» легко справился с соседями — 2:0. Индивидуальный тотал канониров больше 1.5 гола оценен в 1.76, меньше можно взять за 2.06. «Вест Хэм» за последние три тура забил всего один мяч: его индивидуальный тотал больше 1.5 гола идет за 3.30, обратная ставка предложена с котировкой 1.34.

Общий тотал больше 1.5 мяча можно взять с коэффициентом 1.25, меньше — за 4.00.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.80. Обратный исход идет за 2.00.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — ничья 1:1. Поставить на него можно с коэффициентом 7.10.

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Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»

«Вест Хэм» выступает очень плохо: победил только трижды в последних семи играх АПЛ, а в полуфинале Лиги Европы дома уступил «Айнтрахту» (1:2). «Молотобойцы» в последний раз не пропустили в чемпионате в феврале. А «Арсенал» во второй половине сезона впечатляет: команда уже четвертая, в последних двух турах порвала «Челси» (4:2) и «МЮ» (3:1).

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 гола за 1.76.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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«Ахмат» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 1 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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