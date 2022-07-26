Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

АЕК Ларнака — «Мидтьюлланн»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов АЕК Ларнака — «Мидтьюлланн» 26 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Да Силва Феррейра Эвандер («Митдьюлланн») в первом матче с АЕК.
Фото Global Look Press

В квалификации Лиги чемпионов в борьбу вступили достаточно опытные еврокубковые команды. Датский «Мидтьюлланн» в двух последних сезонах играл в группе Лиги Европы и Лиги чемпионов, 26 июля команда сойдется с АЕК за место в третьем раунде. Матч пройдет на стадионе «АЕК Арена» в Ларнаке. Стартовый свисток венгра Иштвана Воды прозвучит в 18.30 (мск).

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
26 июл, 18:30. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
Мидтьюлланн

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезные фавориты: поставить на успех «волков» можно с коэффициентом 1.88, вероятность — около 52%. Победа АЕК оценена в 4.50 (20%). Даже на ничью котировка ниже — 3.40 (28%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш киприотов при благополучном исходе принесет 4500 рублей.

Три самых ожидаемых, по оценкам экспертов, результата говорят о преимуществе «Мидтьюлланна»:

• победу 1:0 можно взять за 6.20;

• ничью 1:1 — за 6.60;

• успех 2:0 — за 7.70.

В первом матче соперники сыграли вничью 1:1, причем голы забили в последние 10 минут встречи. Считаете, что на Кипре тоже отличатся обе команды? Эта ставка предложена с коэффициентом 1.94, обратный рынок идет за 1.86.

Датчане провели в этом сезоне уже три официальных матча и во всех забили ровно по одному мячу. Индивидуальный тотал «Мидтьюлланна» больше 1.5 гола можно оформить за 1.96, ИТМ2 (1.5) — за 1.84. Этот рынок на АЕК предложен с котировками 3.50 и 1.30 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.80.

Андерс Дрейер, &laquo;Мидтьюлланн&raquo;. АЕК — «Мидтьюлланн»: экс-игрок «Рубина» протащит датчан дальше

Прогноз и ставка на матч АЕК — «Мидтьюлланн» 26 июля 2022 года

«Волки» обладают гораздо более мощным составом, но в этом сезоне пока выступают неубедительно: из трех официальных матчей не выиграли ни одного — два раза сыграли вничью и однажды проиграли. Но игроки датчан имеют больше опыта в Европе: АЕК выходил в групповой этап еврокубка один раз за последние 10 лет.

Опыт и класс футболистов пойдут на пользу «Мидтьюлланну»: команда имеет хороший шанс одержать первую победу в сезоне и приблизиться к групповому этапу ЛЧ.

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 1.88.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Мидтьюлланн
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шэмрок Роверс» — «Лудогорец»: эксперты оценили шансы обидчика ЦСКА пройти дальше в ЛЧ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости