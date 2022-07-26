АЕК Ларнака — «Мидтьюлланн»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 июля 2022 года
В квалификации Лиги чемпионов в борьбу вступили достаточно опытные еврокубковые команды. Датский «Мидтьюлланн» в двух последних сезонах играл в группе Лиги Европы и Лиги чемпионов, 26 июля команда сойдется с АЕК за место в третьем раунде. Матч пройдет на стадионе «АЕК Арена» в Ларнаке. Стартовый свисток венгра Иштвана Воды прозвучит в 18.30 (мск).
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезные фавориты: поставить на успех «волков» можно с коэффициентом 1.88, вероятность — около 52%. Победа АЕК оценена в 4.50 (20%). Даже на ничью котировка ниже — 3.40 (28%).
Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш киприотов при благополучном исходе принесет 4500 рублей.
Три самых ожидаемых, по оценкам экспертов, результата говорят о преимуществе «Мидтьюлланна»:
• победу 1:0 можно взять за 6.20;
• ничью 1:1 — за 6.60;
• успех 2:0 — за 7.70.
В первом матче соперники сыграли вничью 1:1, причем голы забили в последние 10 минут встречи. Считаете, что на Кипре тоже отличатся обе команды? Эта ставка предложена с коэффициентом 1.94, обратный рынок идет за 1.86.
Датчане провели в этом сезоне уже три официальных матча и во всех забили ровно по одному мячу. Индивидуальный тотал «Мидтьюлланна» больше 1.5 гола можно оформить за 1.96, ИТМ2 (1.5) — за 1.84. Этот рынок на АЕК предложен с котировками 3.50 и 1.30 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.80.
Прогноз и ставка на матч АЕК — «Мидтьюлланн» 26 июля 2022 года
«Волки» обладают гораздо более мощным составом, но в этом сезоне пока выступают неубедительно: из трех официальных матчей не выиграли ни одного — два раза сыграли вничью и однажды проиграли. Но игроки датчан имеют больше опыта в Европе: АЕК выходил в групповой этап еврокубка один раз за последние 10 лет.
Опыт и класс футболистов пойдут на пользу «Мидтьюлланну»: команда имеет хороший шанс одержать первую победу в сезоне и приблизиться к групповому этапу ЛЧ.
Рекомендуемая ставка: победа гостей за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1