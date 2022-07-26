В квалификации Лиги чемпионов в борьбу вступили достаточно опытные еврокубковые команды. Датский «Мидтьюлланн» в двух последних сезонах играл в группе Лиги Европы и Лиги чемпионов, 26 июля команда сойдется с АЕК за место в третьем раунде. Матч пройдет на стадионе «АЕК Арена» в Ларнаке. Стартовый свисток венгра Иштвана Воды прозвучит в 18.30 (мск).

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезные фавориты: поставить на успех «волков» можно с коэффициентом 1.88, вероятность — около 52%. Победа АЕК оценена в 4.50 (20%). Даже на ничью котировка ниже — 3.40 (28%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш киприотов при благополучном исходе принесет 4500 рублей.

Три самых ожидаемых, по оценкам экспертов, результата говорят о преимуществе «Мидтьюлланна»:

• победу 1:0 можно взять за 6.20;

• ничью 1:1 — за 6.60;

• успех 2:0 — за 7.70.

В первом матче соперники сыграли вничью 1:1, причем голы забили в последние 10 минут встречи. Считаете, что на Кипре тоже отличатся обе команды? Эта ставка предложена с коэффициентом 1.94, обратный рынок идет за 1.86.

Датчане провели в этом сезоне уже три официальных матча и во всех забили ровно по одному мячу. Индивидуальный тотал «Мидтьюлланна» больше 1.5 гола можно оформить за 1.96, ИТМ2 (1.5) — за 1.84. Этот рынок на АЕК предложен с котировками 3.50 и 1.30 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.00, ТМ 2.5 — в 1.80.

Прогноз и ставка на матч АЕК — «Мидтьюлланн» 26 июля 2022 года

«Волки» обладают гораздо более мощным составом, но в этом сезоне пока выступают неубедительно: из трех официальных матчей не выиграли ни одного — два раза сыграли вничью и однажды проиграли. Но игроки датчан имеют больше опыта в Европе: АЕК выходил в групповой этап еврокубка один раз за последние 10 лет.

Опыт и класс футболистов пойдут на пользу «Мидтьюлланну»: команда имеет хороший шанс одержать первую победу в сезоне и приблизиться к групповому этапу ЛЧ.

Рекомендуемая ставка: победа гостей за 1.88.