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«Нет никаких решений, кроме того, что нас допускают до соревнований». Сорин — о возможном исключении России

Сорин отреагировал на возможное исключение России с этапа Кубка мира
Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание руководителя комитета по лыжным гонкам FIS Вегарда Ульванга о необходимости снять национальную команду с этапа Кубка мира.

«Он просто высказал свое личное мнение. Не вижу даже повода комментировать это. Нет никаких решений, кроме того, что нас допускают до соревнований. Это просто личное мнение людей. Если мы будем комментировать каждое высказывание, то времени ни на что не останется», — сказал Сорин «СЭ».

С призывом к недопуску российских спортсменов на этапы Кубка мира по лыжным гонкам ранее, 27 февраля, обратилась норвежская лыжница Тереза Йохауг.

Ранее Россию лишили права на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Также не будет использоваться флаг и гимн РФ на официальных церемониях, в том числе на церемониях награждения по итогам соревнований.

Егор Сорин
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