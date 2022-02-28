Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:05

В сборной России по лыжным гонкам заявили, что не планируют сниматься с этапов Кубка мира

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном снятии национальной команды с этапов Кубка мира.

«Почему мы должны сниматься? Мы изначально тренируемся, чтобы выступать на Кубке мира, показывать результаты и отстаивать честь страны. Не вижу причины для снятия. Если нас не хотят видеть, то это их проблемы», — сказал Сорин «СЭ».

Ранее, 28 февраля, руководитель комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг призвал не допускать россиян к участию в Кубке мира.

Егор Сорин
0
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
Бивол получит бой мечты, а Канело захватит новый дивизион: Россиянин будет защищать титул WBA против лучшего действующего боксера в мире
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нет никаких решений, кроме того, что нас допускают до соревнований». Сорин — о возможном исключении России

Шведская лыжная ассоциация обратится к правительству с просьбой не пускать россиян на этап Кубка мира в Фалуне
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости