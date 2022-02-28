В сборной России по лыжным гонкам заявили, что не планируют сниматься с этапов Кубка мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном снятии национальной команды с этапов Кубка мира.

«Почему мы должны сниматься? Мы изначально тренируемся, чтобы выступать на Кубке мира, показывать результаты и отстаивать честь страны. Не вижу причины для снятия. Если нас не хотят видеть, то это их проблемы», — сказал Сорин «СЭ».

Ранее, 28 февраля, руководитель комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегард Ульванг призвал не допускать россиян к участию в Кубке мира.