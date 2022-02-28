Лыжники сборной России отправились на этапы Кубка мира в Норвегии

Сборная России по лыжным гонкам отправилась в Норвегию для участия в этапах Кубка мира в Драммене и Осло, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на NRK.

«Послание Норвежской ассоциации лыжного спорта к России и российским спортсменам предельно ясно: мы не хотим их участия! Однако желание не означает, что россияне не могут участвовать, так как Международная федерация лыжного спорта не отстранила Россию от турнира», — цитирует NRK «РИА Новости».

Ранее, 26 февраля, Федерация лыжных видов спорта Норвегии против участия российских спортсменов в международных соревнованиях на территории страны.

Также норвежская лыжница Тереза Йохауг и руководитель комитета по лыжным гонкам в ФИС Вегард Ульванг призвали отстранить российских лыжников от этапов Кубка мира.

С 3 по 6 марта в Драммене и Холменколлене пройдут этапы Кубка мира по лыжным гонкам, двоеборью и прыжкам с трамплина, а с 17 по 20 марта — этап Кубка мира по биатлону.