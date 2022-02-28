Вегард Ульванг призвал отстранить российских лыжников от этапов Кубка мира

Руководитель комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (ФИС) Вегард Ульванг призвал не допускать россиян к участию в Кубке мира.

«Это решение по отстранению россиян должна была принять ФИС. В противном случае это должна сделать Норвегия как организатор этапов. Если ФИС не согласна с этим, пусть забирает у нас этапы Кубка мира. Это риск, на который мы должны пойти, чтобы принудить федерацию к активным действиям», — приводит слова Ульванга РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

С призывом к недопуску российских спортсменов на этапы Кубка мира по лыжным гонкам ранее обратилась норвежская лыжница Тереза Йохауг.

Ранее Россию лишили права на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Также не будет использоваться флаг и гимн РФ на официальных церемониях, в том числе на церемониях награждения по итогам соревнований.