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Сегодня, 17:31

Йохауг призвала отстранить российских лыжников от этапов Кубка мира

Иван Шитик
Корреспондент
Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press

Норвежская лыжница Тереза Йохауг считает неправильным допуск российских спортсменов на этапы Кубка мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью спортсменки норвежскому порталу NRK.

«Спортсменов мне жалко. Я понимаю, что они тут ни при чем. Но с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они представляют свою страну с флагом на груди. Я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет представлена на спортивной арене», — заявила Тереза Йохауг.

В воскресенье, 27 февраля, четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг победила в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти. Второй стала россиянка Наталья Непряева.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220227/yokhaug-1775402301.html
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Тереза Йохауг
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