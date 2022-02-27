Йохауг призвала отстранить российских лыжников от этапов Кубка мира

Норвежская лыжница Тереза Йохауг считает неправильным допуск российских спортсменов на этапы Кубка мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью спортсменки норвежскому порталу NRK.

«Спортсменов мне жалко. Я понимаю, что они тут ни при чем. Но с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они представляют свою страну с флагом на груди. Я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет представлена на спортивной арене», — заявила Тереза Йохауг.

В воскресенье, 27 февраля, четырехкратная олимпийская чемпионка Йохауг победила в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти. Второй стала россиянка Наталья Непряева.