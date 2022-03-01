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Сегодня, 15:59

Международная федерация лыжного спорта отстранила российских и белорусских спортсменов до конца сезона

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит к участию в соревнованиях во всех видах под эгидой организации российских и белорусских спортсменов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу FIS.

Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.

«Совет FIS выразил глубочайшую и искреннюю надежду на то, что конфликт на Украине быстро прекратится и что международное спортивное сообщество сможет начать процесс восстановления, чтобы снова соревноваться со всеми присутствующими спортсменами и странами», — говорится в заявлении.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220301/fis-1775857028.html
Сборная России по лыжным гонкам
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