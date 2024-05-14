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Париж-2024

Сегодня, 21:45

Российские стрелки бьются за Олимпиаду. На кону — 12 лицензий

Шесть российских стрелков выступят в квалификации на Олимпиаду в Париже
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Арина Кузнецова и Анатолий Семененко
Арина Кузнецова и Анатолий Семененко.
Фото Стрелковый Союз России
Наши успевают запрыгнуть на подножку последнего вагона.

К списку актуальных для сборной нейтральных атлетов видов спорта в Париже (теннис, борьба, дзюдо, тхэквондо, батут, велоспорт, гребля на каноэ) может добавиться еще один — стрельба. На чемпионат Европы по стендовой стрельбе в итальянском Лонато заявлены шесть российских стрелков во взрослой категории: Полина Бойко (трап), Лада Денисова (трап), Арина Кузнецова (скит), Анатолий Семененко (скит), Дарья Семьянова (трап) и Дарья Туруло (скит). Бойко в команде уже выигрывала первенство Европы среди юниорок. Кузнецова и Семененко брали серебро в командном ските на последнем чемпионате России, Семьянова — личное серебро.

Но сказать, что у россиян много шансов в ските и трапе, нельзя. В каждом из четырех видов (а в случае с нашими спортсменами — из трех) на путевку претендует только победитель чемпионата Европы. Участников — несколько десятков. Турнир в Лонато пройдет 15-27 мая, а следом в хорватском Осиеке пройдет последний отборочный турнир по пулевой стрельбе — чемпионат Европы на дистанциях 25 и 50 метров. Там на Олимпиаду смогут отобраться чемпионы и вице-чемпионы. Также остаются так называемые universality places — по сути карт-бланш от международной федерации.

Владимир Исаков
Владимир Исаков.
Фото Стрелковый Союз России

Я бы не подал на нейтральный статус. Но говорить это спортсменам я не могу

Тренер сборной России по пулевой стрельбе Владимир Исаков в разговоре с «СЭ» выразил свое мнение о нейтральном статусе — сам бы он на него не подался, но мешать спортсменам не имеет права:

— Я выскажу свое личное мнение. Подается заявочка на рассмотрение этих умников, чтобы они определили, соответствует человек нейтральному статусу или нет. Конечно, мне это не нравится. Столько работали, а потом попадаем в жесточайшие условия, когда по чьей-то прихоти было решено, что мы не имеем права выступать. Хотя со всех утюгов и углов кричат, что «спорт — вне политики», спорта там и не видно, никаких положений Олимпийской хартии. Нынешние требования не соответствуют спортивным принципам.

— То есть логика, по которой спортсмен хочет осуществить свою мечту и может сам принимать решение, для вас не работает?

— Еще как работает. Поймите, если меня спросить, подавал бы я заявку, — нет, не подавал. Но я прошел этот путь, мне больше 50 лет. Я поездил, пострелял и постоял на олимпийском пьедестале. Поэтому я скажу «нет». Говорить это людям, которые находятся в начале, — нет, я не могу им это сказать. Каждый должен принимать решение сам.

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В участие в турнире в Осиеке двукратный бронзовый призер Олимпиады Исаков верит, хотя говорит, что квалификация могла сложиться лучше. Мини-аргумент в пользу участия: оказывается, на последнем турнире в Баку белорусы, которые попали в стартовый протокол, три дня висели с сокращением BLR — только потом «ошибку» заметили и исправили.

— У нас проверили несколько человек, допустили, кажется, четверых, — говорит Исаков. — Но ситуация такая, что международная федерация протянула до последнего, искусственно затянула сроки, чтобы наши не выступили на последнем отборочном турнире в Рио. В Баку на Кубок мира пустили — пожалуйста. У винтовочников есть еще шанс на чемпионате Европы. Поскольку это Хорватия, визы дать могут. Но розыгрыш пневматических лицензий, например, закончен. А самое обидное — что в Токио стрельба для России была одним из самых успешных видов спорта.

Олимпиада дала обалденный толчок. Я точно знаю, когда в 2004 году мы вернулись в Россию, в СМИ был ажиотаж вокруг стрельбы. И осенью в секции в Москве шли записываться, люди хотели стрелять. То же самое было в 2021 году. Надо сказать спасибо тем людям, которые отвечали за освещение успехов, что изображения Виталины [Бацарашкиной] висели вдоль дорог. Это дало сильную подпитку.

Арина Кузнецова
Арина Кузнецова.
Фото Стрелковый Союз России

Не важно, какой флаг висит за спиной

Участник Олимпиады-1996 и чемпион Европы Александр Данилов к участию россиян в олимпийском отборе относится философски. Он менял спортивное гражданство на израильское и в составе сборной Израиля выступал на двух последующих Олимпиадах — 2000 и 2004 годов. Но затем вернулся в Россию.

— Олимпиада ни с чем не сравнима. Это не обычное соревнование точно, — говорит Данилов.

— Вы меняли спортивное гражданство. В нынешней ситуации это нормально?

— Меня два раза отсекали от чемпионата мира, который проходил раз в четыре года. Я тогда считал, что меня закапывают, за меня некому постоять. По юношеской наивности я думал, что там лучше. Смена именно спортивного гражданства — личный выбор спортсмена. Если он считает, что хочет продолжать получать от своего дела удовольствие, — то пожалуйста, почему нет? Вопрос в том, что есть множество людей, которые живут за границей, но они русские. Я тоже защищал российскую команду, даже будучи в сборной Израиля, — такие ситуации случались.

Есть политика государства. Если наше государство считает, что мы должны поддерживать Россию на международных соревнованиях и показывать класс нашей страны, государство должно делать для этого все. Даже если русские выступают под гимн Глинки, не важно, какой флаг висит за спиной, — все знают, что он русский. Даже когда это условный Магомед в борьбе выиграл, для всего мира он Russian, русский.

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Но если государство говорит — никого туда не отправляем, это наше решение, значит, будет так.

— И мнение спортсмена учитываться не должно?

— Кого интересует мнение избирателей, когда принимается политическое решение наверху? Да, есть частные мнения, критика, но решение все равно выполняется. У нас раздрай между федерациями, вот что плохо. Некоторые топят за Россию, пытаются влезть во все дыры, протащить своих спортсменов на соревнования. А другие не хотят.

— То есть мы отказываем спортсменам в субъектности? Сам, без федерации, он поехать на Олимпиаду не может?

— Такого, чтобы спортсмен «сам» куда-то поехал — такого практически нет. Сами американцы могли в 1980 году сесть на самолет и полететь на Олимпиаду в Москве. Но если Советский Союз решал, что мы туда не поедем, то никто не летел.

Кажется, в этот раз правопреемница Советского Союза Российская Федерация как минимум ничего против борьбы россиян за международные соревнования в нейтральном статусе не имеет. Поэтому поболеть за наших стрелков на двух чемпионатах Европы имеет смысл.

Олимпиада
Сборная России по стрельбе
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