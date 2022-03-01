Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что норвежская ассоциация лыжных видов спорта не допускает российских и белорусских спортсменов на соревнования в стране.

«Спортсменов безумно жалко. Я не представляю, что сейчас творится на душе Непряевой, которая могла выиграть Кубок мира. Что сейчас переживает Большунов, да и все наши ребята. Пошла цепная реакция. Например, Гергиева поставили перед выбором. Он ушел с поста руководителя большого европейского оркестра. Не будет гастролей Большого Театра в «Ковент-Гардене». Наказаны в этом случае зрители.

Норвежским зрителям, да и зрителям всего мира интереснее, чтобы хольменколленский марафон, в присутствии Харальда, короля Норвегии, был конкурентным. Зрители хотят, чтобы их спортсмены выигрывали у самых сильных, а самые сильные — русские. Страдают все — болельщики, комментаторы. Например, я буду комментировать сейчас биатлон без нашей сборной. Я тоже не поехал на этапы", — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее норвежская ассоциация лыжных видов спорта уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов на соревнования в стране.

Российская лыжница Наталья Непряева в общем зачете Кубка мира среди женщин занимает первое место. Александр Большунов в зачете мужчин идет вторым. Первый в списке — норвежец Йоханнес Клебо.