Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 19:38

Большунов и Непряева примут участие в Деминском марафоне

Иван Шитик
Корреспондент

В гонках юбилейного Деминского марафона примут участие члены лыжной сборной России. На старт золотой и серебряной гонок выйдут победители и призеры только что завершившейся Олимпиады в Пекине — Александр Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина, сообщает сайт администрации города Рыбинск.

Олимпийцы усилят команду Деминского марафона. Они планируют принять участие в обеих гонках марафонской программы — на 50 километров свободным стилем и на 25 — классическим.

Золотая гонка на 50 километров состоится в воскресенье, 6 марта, серебряная гонка на 25 километров классическим стилем 7 марта.

Источник: http://rybinsk.ru/admin/departments/sport/news-deminskij-marafon/23554-aleksandr-bolshunov-i-natalja-neprjaeva-primut-uchastie-v-deminskom-marafone
Александр Большунов
Наталья Непряева
0
Читайте также
Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы
«Так российский футбол еще никто не уничтожал»: что произошло после того, как ФИФА отлучила Россию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международная федерация лыжного спорта отстранила российских и белорусских спортсменов до конца сезона
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости