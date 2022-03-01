Большунов и Непряева примут участие в Деминском марафоне

В гонках юбилейного Деминского марафона примут участие члены лыжной сборной России. На старт золотой и серебряной гонок выйдут победители и призеры только что завершившейся Олимпиады в Пекине — Александр Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина, сообщает сайт администрации города Рыбинск.

Олимпийцы усилят команду Деминского марафона. Они планируют принять участие в обеих гонках марафонской программы — на 50 километров свободным стилем и на 25 — классическим.

Золотая гонка на 50 километров состоится в воскресенье, 6 марта, серебряная гонка на 25 километров классическим стилем 7 марта.