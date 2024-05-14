Дегтярев ответил на вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Кандидат на пост министра спорта РФ Михаил Дегтярев поделился мнением об участии спортсменов из России в Олимпийских играх-2024.

— Стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду в Париж?

— Будем опираться на позицию руководства страны.

— Как вы планируете менять систему Министерства спорта?

— Свои предложения по структуре, по вертикали я внесу позже. Вертикаль в Министерстве спорта будет укрепляться в интересах наших граждан, — сказал Дегтярев.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.