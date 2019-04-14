"Игра престолов" в РПЛ, соперник для Хабиба, инцидент с Квятом

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 14 апреля.

ЧЕМПИОНАТ. Карпин против "Спартака"

В заключительном матче 23-го тура российской премьер-лиги "Ростов" принимает "Спартак". Расстановка сил в битве за золото и Лигу чемпионов снова меняется: "Зенит" лидирует, "Краснодар" и ЦСКА допустили осечки, вторым теперь идет "Локомотив". Новая команда, в которой верят в Валерия Карпина, может отцепить от лигочемпионской гонки клуб Леонида Федуна.

НИЧЬЯ. "Краснодар" забил классный гол, но добился только ничьей

"Динамо" на своем подмосковном поле отобрало очки у одного из лидеров лиги – 1:1. Не обошлось без скандала: арбитр Турбин не назначил пенальти в ворота бего-голубых.

УДАЛЕНИЕ. Гнев и слова Мариу

Субботняя игра-огонь между ЦСКА и "Оренбургом" в Москве (2:3) может повлиять на исход борьбы в чемпионате не только результатом. Мариу Фернандес из-за дисквалификации пропустит дерби с "Локомотивом". Арбитр Лапочкин для него – плохой судья. Есть ли повод для скандала?

СЕРИАЛ. Новосельцев стал Ланнистером, Семакин – Джоном Сноу

Ростовчане оформили игру со "Спартаком" в стиле "Игры престолов". Сериал открывает последний сезон сегодня ночью. И не одни дончане взялись за тему. Похоже, российский футбол снова на нее подсядет.

КУБОК ГАГАРИНА. Такой "Авангард" от ЦСКА ничто не спасет

Субботний первый матч финала плей-офф КХЛ между ЦСКА и "Авангардом" оставил вопросы не только по судейству. Есть сомнения и по игре: для перелома в серии команде Хартли надо меняться в корне.

ЧЕМПИОНЫ. Королевские передачи наших вытащили "Вашингтон"

Пока "Тампа" и "Питтсбург" валятся в первом раунде плей-офф НХЛ и Никита Кучеров зарабатывает дисквалификацию (короткую и справедливую), Овечкин и Кузнецов снова победили. "Вашингтон" повел 2-0 в серии с "Каролиной" при заметном участии российских звезд.

БОЙ. Хабиб, выходи!

Дастин Порье и Макс Холлоуэй подарили потрясающее шоу в главном бою UFC 236. Победитель сразу вызвал на поединок дисквалифицированного чемпиона из России, глава промоушена Дана Уайт подтвердил афишу для сентября-2019. "У меня получилась ничья", – Хабиб поздравил и начал троллить Порье.

СКОРОСТЬ. Квят атаковал, торпедировал, сошел

"Гран-при Китая" красиво начался и красиво закончился. Победил Льюис Хэмилтон, а российский пилот Даниил Квят в тысячной гонке в истории "Формулы-1" стал участником скандального и противоречивого дорожного инцидента.

ДОПИНГ. В РУСАДА украли миллион?

Время преступления – подготовка к Олимпиаде в Сочи. Подозреваемого уже нет в живых. Рассказываем, что известно о новом уголовном деле в российском антидопинге.

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