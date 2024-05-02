«Спартак» выбил «Динамо» из Кубка России, «Боруссия» обыграла «ПСЖ». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 1 мая.
«Спартак» снова забрал дерби и вышел в финал Пути регионов. «Динамо» может сосредоточиться на золотой гонке
Красно-белые в четвертый раз в сезоне обыграли команду Лички.
Парижские звезды уступили в Дортмунде.
Андрей вышел в свой восьмой полуфинал на «мастерсах».
Красно-белые обыграли «Динамо» (2:0) и вышли в финал Пути регионов.
Шикарная серия российского нападающего.
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