«Спартак» проиграл «Факелу», ничья «Ливерпуля» и «Сити». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 10 марта.
Чудовищный «привоз» Мартинса, автогол Пруцева и пустота в атаке. «Спартак» снова проиграл «Факелу»
«Спартак» вернулся в «Лужники» и второй раз за сезон проиграл воронежцам.
1:1 в битве «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Чемпионская интрига в РПЛ мощнее, чем мы думали. «Динамо» — новый конкурент «Зенита», в «Спартаке» — вечная классика
Этот сезон точно станет незабываемым.
Челябинцы победили в шести матчах, уфимцы вылетают на старте плей-офф второй год подряд.
Дальше пересекаются команды двух конференций.
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