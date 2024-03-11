«Спартак» проиграл «Факелу», ничья «Ливерпуля» и «Сити». Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 10 марта.

«Спартак» вернулся в «Лужники» и второй раз за сезон проиграл воронежцам.

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