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11 марта, 02:00

«Спартак» проиграл «Факелу», ничья «Ливерпуля» и «Сити». Главное за день

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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 10 марта.

Чудовищный «привоз» Мартинса, автогол Пруцева и пустота в атаке. «Спартак» снова проиграл «Факелу»

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