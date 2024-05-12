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Сегодня, 03:45

«Динамо» вышло на первое место в РПЛ, поражения «Зенита» и «Краснодара», ИИХФ наказала ЦСКА. Главное за день

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Игроки «Динамо» празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 11 мая.

Нгамале-Нгамале-Нгамале! «Динамо» вырывает вторую подряд фантастическую концовку и выходит в лидеры

Команда Марцела Лички обыграла «Балтику» — 3:2.

«Зенит» снова споткнулся: ЦСКА победил в Питере! У «Динамо» — прямая дорога к вершине

Чемпион России продлил безвыигрышную серию.

«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

Болельщики «Зенита» и «Динамо» должны быть благодарны красно-белым.

ИИХФ наказала ЦСКА и запретила Федотову играть на Олимпиаде! Новый пакет антироссийских санкций в хоккее

В Милан Иван не поедет ни при каком раскладе.

«Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два тура до конца

«Динамо» достаточно набрать четыре очка в двух матчах.

Рублева вновь захлестнули эмоции. Россиянин еле спасся на старте турнира в Риме

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«Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба

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Тарасенко — в топ-5 русских снайперов в истории Кубка Стэнли. А Задоров забивает больше Макдэвида

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Медведев вернул себе статус фаворита. Россиянин успешно начал защиту титула в Риме

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Матыцин уходит. Кресло министра спорта может занять губернатор Хабаровского края

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«Манчестер Сити» — лидер, крутой камбэк «Челси», разгромные победы «Реала» и «Милана»

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«У москвичей духа однозначно меньше, чем у сибиряков». Шлеменко про инаугурацию, женщин в платках, Дурова и площадь трех вокзалов

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«Понимал, что иду в мясорубку». Пресс-конференция Мусаева и Слишковича

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