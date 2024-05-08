«Боруссия» вышла в финал ЛЧ, агент Дзюбы обвинил руководство «Локомотива». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 мая.
«Боруссия» — в финале Лиги чемпионов! «ПСЖ» обстучал весь каркас, а Мбаппе так и не вышел
Сеанс футбольной магии в Париже.
Константин Алексеев — о ситуации вокруг 35-летнего форварда.
Фаворит в борьбе за «Харт Трофи» — Нэйтан Маккиннон из «Колорадо»
Игорь Рабинер — о заключительных матчах 27-го тура РПЛ и спасении «Факела» в матче с чемпионом.
Интрига везде, кроме одного чемпионата.
«Боруссия» — больше не плюшевые неудачники. Дортмунд ломает стереотипы о себечитать >
«Тюкавин создает гол из ничего, играет с улыбкой! А в «Зените» никто лишние 50 метров не пробежит». Орлов — о проблемах Питерачитать >
«Факел» заслужил ничью, Алип сыграл рукой. Вендел и Клаудиньо успокоились". Ташуев о спасении Воронежачитать >
Верить в сказку. Быть как Фергюсон и Венгер. Колонка Казанского — про Унаи Эмеричитать >
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