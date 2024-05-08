«Боруссия» вышла в финал ЛЧ, агент Дзюбы обвинил руководство «Локомотива». Главное за день

Сеанс футбольной магии в Париже.

Константин Алексеев — о ситуации вокруг 35-летнего форварда.

Фаворит в борьбе за «Харт Трофи» — Нэйтан Маккиннон из «Колорадо»

Игорь Рабинер — о заключительных матчах 27-го тура РПЛ и спасении «Факела» в матче с чемпионом.

Интрига везде, кроме одного чемпионата.