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«Спартак» разгромил «Ростов», «Реал» обыграл «Барселону». Главное за день

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Футболисты «Спартака».
Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 21 апреля.

«Спартак» на выезде уничтожил «Ростов». Левая нога Медины заработала, когда Абаскаль ушел

«Спартак» прорвало в матче против команды Карпина.

«Зенит» вымучил победу над «Оренбургом». А петербургский судья не дал команде Семака пенальти

Сине-бело-голубые провели очередной невнятный домашний матч, но добыли три очка.

Эталонное класико «Реала»: «Барса» вела дважды, но Мадрид победил и окончательно закрыл золотую гонку

3:2 на «Сантьяго Бернабеу».

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