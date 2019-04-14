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"Динамо" – "Краснодар": Турбин не разглядел игру рукой

14 апреля. Химки. Главный арбитр встречи Евгений Турбин (слева). Фото Дарья Исаева, "СЭ" 48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар". 48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар". 48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар".
14 апреля. Химки. Главный арбитр встречи Евгений Турбин (слева). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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На 48-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Динамо""Краснодар" арбитр Евгений Турбин допустил серьезную ошибку, не назначив пенальти в пользу гостей.

48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар".
48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар".

На глазах у судьи защитник бело-голубых отставленной в сторону правой рукой оставил мяч, летевший в динамовские ворота после удара Дмитрия Стоцкого.

48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар".
48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар".
48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар".
48-я минута матча "Динамо" - "Краснодар".

Такое нарушение правил, совершенное в штрафной площади, должно наказываться 11-метровым. Однако Турбин продолжил матч. (Александр Бобров)​

Динамо - Краснодар

 

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