Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 01:30

«Зенит» обыграл «Краснодар», «Спартак» уступил «Сочи», ничья в дерби. Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Зенита» празднуют гол.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 13 апреля.

«Зенит» выиграл главный матч весны. «Краснодар» повержен, у чемпиона — «+4»

Сине-бело-голубые одержали важнейшую победу над главным конкурентом.

Безумное дерби «Локо» и ЦСКА: кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный и 3:3!

Вот это шоу.

Этот «Спартак» закончился. Итоги сезона можно подводить уже сейчас

На матч с «Зенитом» команду может выводить Дмитрий Комбаров — хуже не будет.

«Балтика» забила семь мячей в Грозном! Борьба за выживание будет жаркой как никогда

Четыре команды до последнего тура будут бороться за зону стыков.

В супербитве «Востока» будет седьмой матч! «Автомобилист» безжалостно наказал «Магнитку» за провалы в обороне

Разину пришлось заменить Набокова после трех пропущенных шайб.

Чемпионская гонка окончена. Даже у неидеального «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

читать >

Иванов судил в Краснодаре без серьезных ошибок. До 90+7-й минуты

читать >

«Хотел бы стать первым российским главным тренером в НХЛ». Юбилейное интервью Гончара

читать >

«Манчестер Сити» на первой строчке, «Реал» и «Барселона» победили за неделю до класико, в Германии — гонка за Лигой чемпионов

читать >

«Критику расцениваю как положительное явление». Абаскаль и Морено — о поражении «Спартака» в Сочи

читать >

Кузьменко сделал второй хет-трик и расцвел в «Калгари» — в «Ванкувере» кусают локти

читать >

Что хотела сказать Тутберидзе? Репортаж с шоу мегатренера в «Мегаспорте»

читать >

Канадка Дюамель атаковала россиян и китайцев из-за допинга. Тарасова жестко ответила

читать >
0
Читайте также
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
Русскоговорящий парень пытался дать отпор нападавшему в ТЦ в пригороде Сиднея
«Спартак» заподозрили в сдаче игры, Абаскаль взял все на себя, сколько стоит его уволить. Что произошло после поражения красно-белых от «Сочи»
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
В Киеве назвали новый закон о мобилизации приговором для Зеленского
Популярное видео
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аталанта» разгромила «Ливерпуль», «Металлург» вышел вперед в полуфинале. Главное за день

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости