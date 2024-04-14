«Зенит» обыграл «Краснодар», «Спартак» уступил «Сочи», ничья в дерби. Главное за день

Сине-бело-голубые одержали важнейшую победу над главным конкурентом.

Вот это шоу.

На матч с «Зенитом» команду может выводить Дмитрий Комбаров — хуже не будет.

Четыре команды до последнего тура будут бороться за зону стыков.

Разину пришлось заменить Набокова после трех пропущенных шайб.