Ничья «Баварии» и «Реала», «Зенит» продлит контракт с Семаком. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 30 апреля.
Пулемет «Баварии» против снайперской винтовки «Реала». Эта дуэль — одна из жемчужин Лиги чемпионов
Футбол в чистом виде.
С тренером договорились о контракте до 2030 года.
Старт трансферного межсезонья — уже в среду.
Президент «Сочи» ответил на вопросы «СЭ».
«Лайтнинг» вылетели в первом раунде.
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