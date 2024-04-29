«Динамо» обыграло «Зенит», «Спартак» победил «Локомотив», отставка Юрана. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 28 апреля.
Гегемонии конец? «Зенит» пал в Москве: «Динамо» вернулось в золотую гонку
Уже в понедельник «Краснодар» может возглавить таблицу РПЛ.
Красно-белые победили команду Галактионова и обошли железнодорожников в таблице.
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран покинул свой пост, сообщил генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.
Не помог даже гол-фантом.
Николай Коваленко дебютировал за «Эвеланш».
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