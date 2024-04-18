«Реал» выбил «Сити» из Лиги чемпионов, «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Главное за день

Личка провел мощную ротацию и выиграл в «родном» Оренбурге. «Динамо» движется к финалу Кубка

«Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина