«Реал» выбил «Сити» из Лиги чемпионов, «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 17 апреля.
Мадрид — в полуфинале Лиги чемпионов! «Реал» — неубиваемая команда
«Королевский клуб» прошел «Манчестер Сити» в серии пенальти.
«Бавария» спасает казавшийся провальным сезон. Гол Киммиха «Арсеналу» вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов
Гости ничем внятным ответить не смогли.
Красно-белые сыграли вничью в первом матче после отставки Абаскаля.
Временный тренер «Спартака» полностью повторил сценарий мартовского матча в РПЛ.
Андрей Аршавин: «Не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией»
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Личка провел мощную ротацию и выиграл в «родном» Оренбурге. «Динамо» движется к финалу Кубкачитать >
«Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семиначитать >
Обмен Кузнецова, кризис Овечкина и масса других проблем. Как такой «Вашингтон» вышел в плей-офф?читать >
Абаскаль в «Спартаке»: путь от ментальной силы до юношеского радикализма и потери связи с реальностьючитать >
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